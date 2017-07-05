Ростов-на-Дону, 5 июля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Ураган, обрушившийся на Ростов-на-Дону 4 июля, принёс много бед горожанам. Так, десятки деревьев не выдержали натиска стихии, повредив несколько автомобилей. Как заверили ИА REGNUM в администрации города-миллионника 5 июля, все рухнувшие зеленые насаждения — аварийные.

Екатерина Булатова ИА REGNUM После дождя

Фотографии с мест происшествий горожане выкладывают в социальных сетях. Но сообщили очевидцы не только об упавших деревьях, но и о других ЧП. Так, например, на улице Большой Садовой кусок кровли упал на машину. Ещё на одной из улиц города-миллионника на автомобиль рухнула опора ЛЭП.

По официальным подсчетам, из-за сильных порывов ветра в донской столице упало 82 аварийных дерева. Других бед, заявили в администрации, непогода не принесла. На сегодняшний день перекрытых проездов, проходов, обрывов линий электропередачи нет.

Напомним, синоптики предупредили горожан и жителей Ростовской области о приближающемся сильном ливне с грозой, градом и ураганным ветром до 25 метров в секунду. А в связи с влиянием циклона с юго-запада высота волн в Таганрогском заливе достигала 1,2 метра.

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