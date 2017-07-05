Сеул, 5 июля, 2017, 11:14 — ИА Регнум.

Войну с КНДР, после того как Пхеньян провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МКБР), исключать нельзя, считают военные США И Южной Кореи, сообщает The Independent.

(сс) Capt. Jonathon Daniell Командующий 35-й Противовоздушной артиллерийской бригадой демонстрирует ЗРК «Пэтриот» генерал-лейтенанту Южнокорейской армии.

«Сдержанность, которой [Вашингтон и Сеул] придерживаются по собственному выбору, является единственным, что отделяет перемирие от войны», — гласило заявление генерала Винсента Брукса, возглавляющего военный контингент США в Южной Корее, а также председателя совместного комитета начальников штабов армии Южной Кореи Ли Сун Джина, с которым они выступили 5 июля, на следующий день после того, как КНДР провела испытание МКБР, способной достать до штата Аляска.

«Мы можем изменить наш выбор в случае получения приказа от лидеров стран, составляющих наш альянс, — добавили они.— Любой, кто считает иначе, совершает серьезную ошибку».

В свою очередь, оборонное ведомство США выступило с собственным заявлением в ответ на «подарок» Ким Чен Ына, приуроченный ко Дню независимости США. В заявлении Пентагона указывалось, что США «по-прежнему готовы защищать себя и наших союзников, а также применять широкий спектр потенциала, находящегося в нашем распоряжении, против растущей угрозы со стороны Северной Кореи».

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Со своей стороны, глава дипломатии США Рекс Тиллерсон заявил, что «для предотвращения глобальной угрозы необходимы всемирные усилия». Тем не менее он подчеркнул, что США выступают «исключительно за мирное ядерное разоружение Корейского полуострова».