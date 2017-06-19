Москва, 5 июля, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В связи с антисоветским законом Польши в Госдуме предлагают прекратить дипломатические отношения со страной, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

sfu Мавзолей советских воинов в Варшаве

Депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ) настаивает на оперативном принятии Госдумой обращения в связи с принятием Сеймом Польши закона о сносе памятников советским воинам.

«Я предлагаю, в нашем обращении должно быть предусмотрено разорвать дипломатические связи, отозвать посла своего, польского — прогнать, всякую торговлю с Польшей закрыть», — заявил Харитонов в ходе заседания Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что готовится обращение в связи с решением Сейма.

«До начала следующей недели мы завершим переговоры с коллегами из других парламентов… мы постараемся найти форму», — сказал спикер Госдумы.

Госдума России и Кнессет Израиля готовят совместное заявление с осуждением сноса памятников воинам Красной армии в Европе, сообщало ранее управление Госдумы РФ по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

22 июня Сейм Польши принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма и тоталитаризма, облегчающие снос памятников воинам Красной армии, погибшим в боях по освобождению Польши от немецко-фашистских захватчиков. Решение о соответствии конкретного мемориала параметрам, позволяющим его снос, должен принимать Институт национальной памяти Польши, являющийся главным инициатором уничтожения всех советских мемориалов в стране.