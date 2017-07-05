Москва, 5 июля, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Госдума приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину в связи с заменой национальных водительских удостоверений граждан Киргизии на российские, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Парламентарии просят Путина рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам Киргизии права управления транспортными средствами в Российской Федерации при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

Киргизия является единственным государством на постсоветском пространстве, где русский язык имеет статус официального языка, отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). Русский является родным для 6% населения, его использует как второй более 60% населения республики, отметил депутат.

«Знание русского языка способствует и хорошему знанию правил дорожного движения», — заявил глава комитета Госдумы.

В России с 1 июня 2017 года установлен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Водители с киргизскими водительскими удостоверениями не допустят ДТП, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Мы изучали подготовку водителей в Киргизии», — отметил парламентарий. «Архиважно и движение Киргизии в ЕАЭС. Киргизия буквально за 1,5 года преодолела разрыв и сегодня является полноценным членом Евразийского проекта», — добавил он.

Ранее принято решение, что граждане Белоруссии смогут осуществлять свою профессиональную деятельность по национальным правам.