Пекин, 5 июля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Спустя несколько недель после того, как мир оправился от атаки вредоносного вируса WannaCry, китайские интернет-пользователи подверглись нападению нового вредоносного программного обеспечения.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

Вирус «Green Hat» атаковал несколько тысяч компьютеров частных пользователей, коммерческие организации пока не сообщали о заражении своих серверов. Пользователи, чьи компьютеры оказались заражены «Green Hat», вынуждены отправить хакерам деньги для получения пароля, который разблокирует доступ к файлам, пишет «Сина синьвэнь».

В отличие от разработчиков других вредоносных программ, которые стараются не раскрывать свои личные данные, создатели «Green Hat» оставили свой контакт в QQ — одной из популярных в КНР социальных сетей.

«Угроза массового заражения пока минимальна. Пользователям следует немедленно обновить антивирусное программное обеспечение, почти все версии антивирусов смогут отразить атаку «Green Hat». Кроме того, владельцам персональных компьютеров, не следует открывать файлы, полученные от неизвестных лиц», — прокомментировал ситуацию разработчик антивирусов Ли Тяньчжун.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Управление по борьбе с киберпреступностью при Министерстве общественной безопасности КНР опубликовало обновленный план реагирования на чрезвычайные ситуации в сети Интернет. Новый план предназначен для предотвращения массовых заражений компьютеров вредоносными программами, которые могут вызвать сбои в работе ключевых государственных объектов.