Москва, 5 июля, 2017, 10:01 — ИА Регнум. В связи с ливнем, обрушившемся на Москву, лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на том, чтобы разогнать Мосгидромет, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Вчера страшный дождь был, впервые промок, никогда я не промокал, до нитки. Внезапно дождь пролил, и я почувствовал, что значит промокнуть до нитки. Хорошо, у меня запасной костюм, туфли — полностью я все сменил и переоделся», — сказал Жириновский.

«Но с другой стороны, МЧС стало лучше предупреждать, все эти последние штормовые предупреждения все были заранее, даже задолго до возможного», — указал парламентарий.

«У нас претензии к Мосгидромету. Даже я видел, что черная туча подошла к Москве. Но откройте окно, вы, чиновники Росгидромета, чего вы не предупредите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Он начался! Мы знаем, что он начнется, с зонтами выходим, а Гидромет идет обедать! Разогнать Мосгидромет! Разогнать! Уволить! Только за один вчерашний дождь! Не потому что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они наверное в подвале сидят — Мосгидромет», — заявил Жириновский.