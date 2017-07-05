Москва, 5 июля, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Газзаев («Справедливая Россия») дал высокую оценку Кубку Конфедераций, который прошел в России, при этом отметил провал сборной на турнире, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Mark Nakoykher Валерий Газзаев

«Великолепно прошел Кубок Конфедерации с точки зрения безопасности и организации. Страна может великолепно проводить подобные турниры», — сказал Газзаев.

Однако у депутата есть вопросы к РФС.

«Почему кубок прошел с точки зрения результата провально… За 8 лет мы должны были создать сильно мотивированную сборную… За столетнюю историю таких антирекордов мы не знаем», — констатировал Газзаев указав на низкий рейтинг команды в ФИФА.

В рамках подготовке к чемпионату мира «тренерский штаб должен тщательно проверить кандидатов в сборную», уверен депутат.