Киев, 5 июля, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Новое оборудование передали 4 июля представители НАТО государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщает 4 июля пресс-служба украинского ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

Согласно сообщению, Североатлантический Альянс передал ГСЧС специализированное оборудование для пиротехников, в частности средства индивидуальной защиты, металлодетекторы, средства для разминирования и другие Общая стоимость переданной техники составила 60 тыс. евро.

Читайте также: Украина в НАТО: не надо ни Украине, ни НАТО

Отмечается, что помощь альянс осуществляет в рамках проекта «Оказание поддержки проведению гуманитарного разминирования на Украине» по программе НАТО «Наука ради мира и безопасности». Новое оборудование будет использоваться ГСЧС для разминирования территории в Донбассе.

Напомним, специалисты НАТО активно участвуют в жизни Украины. Так, во время взрыва в арсенале в Балаклее альянс направил в Харьковскую область своих представителей для разминирования склада.

Читайте также: НАТО: Украина реформирует армию в соответствии с требованиями альянса