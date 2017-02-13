Граждане Украины видят в НАТО в основном опасность (35%), а не защитника (29%). Пропаганда не работает, число сторонников альянса падает. Вступления в страны в НАТО не хотят ни граждане, ни сам альянс – этого хочет только майданное правительство

Сергей Гуркин, , 18:28 — REGNUM

Лишь 29% граждан Украины видят в НАТО своего защитника, в то время как относительное большинство (35%) видят в альянсе опасность. Еще 26% граждан относятся к НАТО равнодушно. Таковы данные опроса Gallup, проведенного в конце 2016 года.

В 2008—2013 годах уровень поддержки альянса на Украине колебался в диапазоне 13−17%. Максимальных значений он достиг в 2014 году, после госпереворота, потери Крыма и начала гражданской войны на Донбассе. Тогда под воздействием однобокого освещения ситуации 36% граждан видели в альянсе своего защитника. Но за последние два года число сторонников сократилось на четверть, а число тех, кто видит в НАТО угрозу, выросло почти вдвое (с 20 до 35%).

Совсем недавно президент Украины Петр Порошенко заговорил о возможном референдуме по вступлению в НАТО. Он утверждал, что за четыре года число сторонников членства выросло с 16 до 54%. Ответ на Gallup, которому, в отличие от Порошенко, врать незачем, подоспел как нельзя вовремя. Пропаганда пропагандой, но всему есть предел.

У снижения доверия к НАТО есть несколько причин. Главная из них, разумеется, в том, что люди, вопреки убеждениям Петра Порошенко, обладают мозгами и памятью. Никакая пропагандистская атака не способна заставить их всерьез считать черное белым. Это всегда будет лишь верхним слоем, который может быстро исчезнуть.

Но и для тех, кто поверил майдану, начало гражданской войны в 2014 году развеяло множество мифов. Оказалось, что недостаточно выдумать свою новую реальность, совершить предательство, поменять плюс на минус и броситься под защиту вчерашнего врага. Защита не такая уж серьезная, да и той не дают.

Это только в майданном фольклоре НАТО — бесстрашный союз демократов, который всегда, если что, «впишется за нас». На самом же деле альянс — военно-политический инструмент по зарабатыванию денег и влияния (военные бюджеты, производство оружия, приведение к власти правильных экстремистов, новые военные бюджеты).

Другими словами — это коммерческий инструмент, а не клуб сумасшедших. Одно дело — бомбить кого-то с беспилотников в пустыне. Другое — ввязываться в конфликт на границе с Россией. Как говорят западней Днепра, «дурных нема».

Другой важный момент — статус самого НАТО, поставленный под сомнение рядом западных политиков. Уже выигравший выборы в США Дональд Трамп говорит, что альянс устарел и методику его работы надо пересмотреть. Весьма возможный победитель французский выборов Марин Ле Пен выражается еще жестче.

Кроме того, вступление Украины в НАТО никогда не виделось Западу вероятным. Одно дело — использовать правительство какой-то страны в своих целях, совсем другое — отвечать за территорию с невменяемой властью, которая мало что контролирует, с гражданской войной и тысячами людей с оружием, привыкшими к безответственности. И официальному Киеву всегда давали это понять.

Наконец, вступление Украины в НАТО противоестественно с геополитической точки зрения, и об этом говорят в том числе и западные политики. В частности, в понедельник на пресс-конференции в Берлине глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что «Запад не может запретить Украине вступать в НАТО», но может и должен дать совет этого не делать.

«Мы можем поддержать те силы в Украине, которые креативно размышляют в рамках внутриукраинской дискуссии. Надо заново обдумать идентичность Украины, которая связана с ее расположением между Востоком и Западом, — сказал Ишингер. — Экономический успех Украины зависит не только от того, сколько она экспортирует в Западную Европу. [Сбалансированное, двухстороннее] стратегическое развитие соответствовало бы интересам Украины».

О том же говорят и здравые политические силы на самой Украине. «Антироссией» можно быть только в условиях войны, но война губительна, к тому же Запад не будет ее оплачивать. Второй и последний вариант — нормальное взаимодействие, экономическое и цивилизационное.

Нынешние власти делают ставку на первый сценарий, потому что так удобнее воровать и меньше риск потери власти. Но, кроме фантазий, есть еще и реальность. Политика майдана привела к потере российского рынка, и западный рынок не способен его заменить. Это доказывается арифметически — сводками об экспорте. Стране не на что жить, она — в долговой яме, уплата кредитов — основная статья ее бюджетных расходов; вот реальность. Все остальное — фантазии, от которых рано или поздно придется отказаться. Тут нет никакой дискуссии: при жизни по майданной системе координат (выдумали вражду с Россией, выдумали помощь Запада) дебет не сходится с кредитом. Точка.

Осталось увидеть, при каком руководстве Украины будут происходить перемены ‑ и будет ли речь идти по-прежнему об одном государстве.