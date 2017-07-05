Москва, 5 июля, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия продлён с 1 января по 31 декабря 2018 года, сообщается на сайте правительства РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Контрсанкции продлены в отношении стран: США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учётом степени их вовлечённости в санкционный режим против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2017 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении санкций против России до 31 января 2018 года. Таким образом, ЕС продлил ограничения против РФ еще на шесть месяцев.

29 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал ответные меры со стороны России. Он отметил, что ответ будет адекватным, добавив при этом, что в целом санкционный путь не имеет перспектив.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении экономических санкций в ответ на ограничения со стороны стран Запада до конца 2018 года.

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