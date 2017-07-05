Казань, 5 июля, 2017, 06:02 — ИА Регнум.

В связи с истечением срока полномочий Центризбиркома региона в Татарии начали формировать новый состав. До 13 сентября комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ должен обобщить все сведения о кандидатурах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление президиума Госсовета РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

Рассмотреть информацию депутаты должны будут в рамках осенней сессии. Ближайшие выборы пройдут в регионе в единый день голосования — 10 сентября 2017 года. В 48 муниципальных района республики пройдут дополнительные выборы депутатов сельских поселений.

Назначить новый состав должны до 22 сентября.

Напомним, ЦИК РТ состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Их назначает глава региона и Госсовет. Срок полномочий комиссии — пять лет. Прошлый состав ЦИК был избран в сентябре 2012 года. Его возглавляет бывший член Совета федерации от региона и экс-руководитель аппарата главы республики Экзам Губайдуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между тем в Новосибирске возник скандал с участием экс-председателей избиркомов. 4 июля Новосибирский районный суд признал виновными трёх бывших председателей избиркомов за воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав на выборах 13 сентября 2015 года. Суд приговорил их к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

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Добавим, также в начале июня в Госдуму РФ был внесён законопроект об уголовной ответственности за махинации на выборах, в том числе за «карусели». Предполагается установление уголовной ответственности за незаконные выдачу и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.

Так, незаконную выдачу бюллетеня предлагается карать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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