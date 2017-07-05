Находка, Приморский край, 5 июля, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Единая программа участия стивидоров в социальной жизни города заработает в Находке. Такое заявление сделал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Он поручил бизнесу закупить датчики для измерения концентрации угольной пыли и встретился пятиклассником Андреем Боль, который дозвонился президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии» и пожаловался на проблемы экологии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Peruanec Уголь в порту Находки

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В настоящее время соглашение о присоединении к единой программе участия стивидоров в социальной жизни города подписали только пять компаний, аналогичных действий власти Приморья ждут ещё от семи компаний. На разработку программы, начиная со вчерашнего дня, 4 июля, отведены две недели.

К настоящему моменту региональное управление Роспотребнадзора определило необходимое количество мониторинговых точек и мест размещения датчиков для измерения концентрации угольной пыли в Находке — их будет девять.

«Мы рассчитываем, что вы на условиях государственно-частного партнёрства в приобретении этих датчиков поучаствуете. Пыль-то от вас идёт. А система мониторинга является важным фактором спокойствия населения», — обратился Миклушевский к стивидорам.

Вместе с тем глава Находки Андрей Горелов отметил — некоторые компании, занимающиеся перевалкой угля, проигнорировали возложенное на них обязательство по озеленению города, участию в инфраструктурных проектах и закупке уборочной техники.

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Во время рабочего визита в Находку губернатор встретился с пятиклассником Андреем Боль, который дозвонился Владимиру Путину в ходе «Прямой линии».

«Андрей, ты молодец, что не побоялся позвонить главе государства и, самое главное, беспокоишься о том, что происходит в городе», — заявил глава региона.

Он пообещал школьнику решить проблему, с которой тот обратился к президенту России, но добавил, что выполнить предстоит ещё многое.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках прошедшей 15 июня «Прямой линии» пятиклассник из Находки пожаловался Владимиру Путина на то, что угольную пыль из морского порта несёт на город, и спросил, как людям жить дальше. Президент пообещал мальчику лично посмотреть на обстановку в Находке должным образом на неё отреагировать.