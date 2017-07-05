Вашингтон, 5 июля, 2017, 03:14 — ИА Регнум. «Тестирование межконтинентальной баллистической ракеты представляет собой новую эскалацию угрозы для Соединенных Штатов, наших союзников и партнёров, региона и всего мира», — отмечается в заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейские солдаты

По словам госсекретаря США, для того чтобы остановить «глобальную угрозу», необходимы «глобальные действия».

Тиллерсон также заявил, что страны, принимающие у себя рабочих из КНДР, оказывающие любую экономическую или военную поддержку Пхеньяну и не выполняющие соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, «являются пособниками и соучастниками опасного режима».

«Мы намерены донести провокационные действия Северной Кореи до Совета Безопасности ООН и принять более решительные меры для привлечения КНДР к ответственности», — отметил Рекс Тиллерсон.

Напомним, утром 4 июля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Пуск был осуществлен с территории уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто в строну Японского моря. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

В КНДР испытание ракеты было объявлено успешным, что также подтвердили официальные лица в Вашингтоне.

США инициировали закрытую встречу Совета Безопасности ООН для обсуждения ракетных испытаний Пхеньяна. Заседание, как ожидается, состоится 5 июля.