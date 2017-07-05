Москва, 5 июля, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Оценивать убытки от войны не количеством жертв, а миллиардами долларов — это цинично. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров, комментируя слова первого замминистра обороны Украины Ивана Руснака.

Mil.gov.ua Танки ВСУ ведут огонь

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«Из живой плоти ковать золотую монету — это достаточно цинично, как и оценивать убытки от войны не количеством жертв, которые пострадали во время этой войны, а какими-то миллиардами долларов, — акцентировал Спиридон Килинкаров. — И почему долларов, если мы говорим об Украине?»

«Те люди, которые погибли, больше 10 тыс., их уже не вернёшь никакими долларами, — заявил экс-депутат Верховной Рады Украины. — И если уж быть настолько циничным и говорить о сумме, я вас уверяю, никто в Украине предметно вообще никаких расчётов по этому поводу не вёл. Откуда взялась эта цифра? Пальцем в небо».

Как сообщало ИА REGNUM, первый замминистра обороны Украины Иван Руснак накануне, 4 июля, заявил, что Украина понесла порядка $50 млрд прямого ущерба в ходе гражданской войны в Донбассе, погибли более 2,7 тыс. солдат ВСУ, больше 10 тыс. украинских военнослужащих оказались ранены. О жертвах среды мирных жителей ничего сказано не было.