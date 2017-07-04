Вашингтон, 5 июля, 2017, 02:16 — ИА Регнум. «Нам по-прежнему неизвестна причина, по которой нам отказано в визе, так как другие страны, участвующие в соревнования их получили», — приводит агентство слова одной из представительниц команды.

Pixabay.com Въезд запрещён

При этом, как сообщается, на соревнования в США были допущены представители Ирака, Судана и Сирии.

Напомним, в Соединённых Штатах после решения Верховного суда частично вступил в силу указ президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.

В соответствии с указом въезд на территорию США временно запрещён для граждан из шести стран с преимущественно мусульманским населением — Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Судана и Сирии.

Документ предусматривает, что исключение может быть сделано для граждан из указанных стран, которые имеют тесные деловые или родственные связи в США.