Москва, 4 июля, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Власти Москвы объявили, что для работы на ЧМ-2018 по футболу таксистам необходимо пройти процедуру добровольного лицензирования. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного движения «Такси 2018» Станислав Швагерус, эта мера поможет повысить качество предоставляемых услуг и защитит пассажиров от обмана со стороны недобросовестных шоферов, однако уточнил, что речь идёт не о лицензировании, а об аккредитации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«В Москве деятельность такси не лицензируется, она регулируется разрешительной системой. Поэтому заявление столичных властей о добровольном лицензировании такси в период проведения чемпионата мира по футболу звучит, мягко говоря, не совсем грамотно», — пояснил он.

По словам Станислава Швагеруса, речь идёт о процедуре добровольной аккредитации таксомоторных предприятий, которые собираются обслуживать чемпионат.

«Таксопарки, наметившие для себя цель работать на чемпионате мира, как бы подписываются под тем, что они добровольно соглашаются взять на себя обязательства соответствовать определенным требованиям, которые власти предъявляют непосредственно к такси и к качеству их услуг», — заявил он.

В число обязательств входит необходимость оснастить все автомобили информационными материалами с данными о существующих тарифах за перевозку. Они должны находиться на видном месте в салоне и быть доступны для пассажиров. Кроме того, в машины требуется установить оборудование, позволяющее оплачивать проезд по безналичному расчёту. Предполагается, что эта мера позволит не допустить повторения случая, который произошел с чилийским журналистом в Москве во время Кубка конфедераций, когда с иностранного гостя взяли за проезд от аэропорта до гостиницы 50 тысяч рублей.

«Недобросовестные люди есть везде, в том числе они наверняка работают и в такси. Конечно, полностью обезопаситься от них невозможно. Однако использование аккредитации существенно снижает риск оказаться жертвой мошенников», — считает Станислва Швагерус.

Для получения аккредитации таксомоторные парки должны будут пойти на дополнительные траты, поскольку необходимо переоборудовать машины, однако затраты должны окупиться, потому что возможность работать на ЧМ по футболу сулит дополнительные выгоды, отметил он.

«Аккредитованные машины смогут парковаться на так называемой первой линии, то есть непосредственно у стадионов, аэропортов и гостиниц, где проще, легче и быстрее найти клиентов, — заявил Швагерус. — Необходимость аккредитовать такси является требованием ФИФА, и мы не можем его игнорировать».

Аналогичная практика уже применялась во время кубка конфедераций в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, и она показала хорошие результаты. Сейчас запущен процесс аккредитации для работы на авиасалоне МАКС-2017, добавил он.

Напомним, власти Москвы проработают вопрос о добровольном лицензировании таксистов для работы в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.