Астана, 4 июля, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ряда казахстанских квазигосударственных компаний, в число которых входят АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «Банк развития Казахстана», АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Globes.co.il Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P)

Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги казахстанского государственного АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» снижены с «BBB-/A-3» до «ВВ+/В». Прогноз по рейтингам — «негативный».

Понижены и долгосрочный, и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Банк развития Казахстана» по обязательствам в иностранной и национальной валюте с «ВВВ-/А-3» до 2ВВ+/В».

Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» понижен с «ВВ+» до «ВВ-», при этом краткосрочные рейтинги компании по обязательствам в иностранной и национальной валюте подтверждены S&P на уровне «В», прогноз по рейтингам — «негативный».

Долгосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» понижены с «BB+» до «BB-» в связи с негативной тенденцией в отношении господдержки. Прогноз рейтингов — «негативный».

Во всех случаях понижение рейтингов объяснялось главным образом мнением агентства о постепенном снижении готовности правительства Республики Казахстан предоставлять сектору ОСГ (организациям, связанным с государством) ресурсы для своевременного обслуживания и погашения долга в случае необходимости. Данный вывод был сделан на основе ограниченного участия государства в обеспечении своевременного погашения обязательств нескольких казахстанских ОСГ в последние 18 месяцев. Поясняется, что под экстраординарной поддержкой подразумевается помощь, обеспечивающая своевременное и полное обслуживание и погашение долга организации в стрессовом сценарии.

Чтобы оценить уровень задолженности, достаточно заглянуть в финансовую отчетность указанных компаний: почти у всех перечисленных компаний есть аудированные годовые отчеты, поэтому рассмотрим итоги 2016 года.

Всего у пяти представленных компаний общая сумма обязательств по итогам 2016 года составила 5,612 трлн тенге (1,037 трлн рублей), из которых займы от других финансовых организаций составляют примерно 40% или 2,283 трлн тенге (422 млрд рублей), а на выпущенные долговые ценные бумаги приходится порядка 31% или 1,744 трлн тенге (322,46 млрд рублей).

По данным финансовой отчетности по АО «ФНБ «Самрук Казына» за 2016 год общие обязательства составили 2,081 трлн тенге (384,81 млрд рублей), из которых займы составляют чуть больше 52% — 1,09 трлн тенге (201,422 млрд рублей).

АО «ФНБ «Самрук Казына»

тыс. тенге

тыс. руб.

86 037 000

15 903 327

7 349 837 000

1 358 565 065

2 081 801 000

384 806 100

918 411 000

169 761 738

1 089 698 000

201 422 921

Примерно такой же уровень обязательств на конец 2016 года и у АО «Банк Развития Казахстана» — 2,08 трлн тенге (384,08 млрд рублей), но у него большую долю занимают прочие займы (44%), а также выпущенные долговые ценные бумаги (35%) — 918,065 млрд тенге (169,7 млрд рублей) и 727,567 млрд тенге (134,485 млрд рублей) соответственно.

АО «Банк Развития Казахстана»

тыс. тенге

тыс. руб.

-1 987 656

-367 404

2 449 179 855

452 713 467

371 291 632

68 630 616

2 077 888 223

384 082 851

37 552 342

6 941 283

918 065 433

169 697 862

727 566 505

134 485 491

Чуть более скромные обязательства у АО «НУХ «КазАгро». По отчету за 2016 год у компании обязательства составляют 888,71 млрд тенге (164,27 млрд рублей), из которых наибольшая доля приходится на выпущенные еврооблигации (60%) — 531,169 млрд тенге (98,18 млрд рублей), выпущенные долговые ценные бумаги занимают 24% и составляют 214,4 млрд тенге (9,505 млрд рублей), а займы от финансовых организаций равны 5,78% или 69,46 млрд тенге (12,84 млрд рублей).

АО «НУХ «КазАгро»

тыс. тенге

тыс. руб.

18 551 843

3 429 176

1 268 616 486

234 494 729

379 909 728

70 223 610

888 706 758

164 271 120

69 458 586

12 838 925

51 423 485

9 505 265

214 396 259

39 629 623

531 168 887

98 182 789

Более скромные обязательства у АО «НУХ «Байтерек» — по отчетности за 2016 год компания должна порядка 312,88 млрд тенге (57,83 млрд рублей), из которых на долговые ценные бумаги приходится почти 87% — 271,377 млрд тенге (50,16 млрд рублей).

АО «НУХ «Байтерек»

тыс. тенге

тыс. руб.

1 278 651

236 350

1 153 767 427

213 265 698

840 889 393

155 432 420

312 878 034

57 833 278

39 567 430

7 313 758

271 376 696

50 162 051

И самые низкие показатели по обязательствам по итогам 2016 года у АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Всего фонд должен 250,73 млрд тенге (46,35 млрд рублей), из которых на заемные средства приходится 89% или 223,87 млрд тенге (41,38 млрд рублей).

тыс. тенге

тыс. руб.

349 434 268

64 590 438

98 704 779

18 244 876

250 729 489

46 345 562

223 869 751

41 380 730

Напомним, АО «ФНБ «Самрук Казына» в рамках IV заседания казахстанско-китайского делового совета подписал рамочное соглашение с Государственным банком развития Китая о предоставлении кредитной линии до 3 миллиардов долларов США на льготных условиях, на финансирование оборотного капитала и рефинансирование предыдущих своих займов.

Напомним также, 23 июня АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» подписал с ЕБРР ряд гарантийных соглашений, в рамках которых было выделено порядка 22 мил долларов США двум казахстанским финансовым организациям АО «Банк Kassa Nova» и МФО «KMF».