Москва, 4 июля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Во время предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в городах Российской Федерации, ОАО «российские железные дороги планируют перевести более 2,6 млн человек. Об этом сегодня, 4 июля, заявил журналистам директор компании по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

«Мы планируем на чемпионате мира в общей сумме перевезти более 2,6 миллиона болельщиков и участников чемпионата по 100 направлениям», — сказал Пегов.

Он рассказал, что будет задействован 31 вокзал в 11 городах России. РЖД занимается работой над тем, чтобы все эти вокзалы соответствовали современным требованиям, подчеркнул Пегов.

В свою очередь руководитель департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки РЖД» Максим Шнейдер заявил, что в рамках Кубка Конфедераций РЖД перевезли более 640 тыс. болельщиков, причем бесплатно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.