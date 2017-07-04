Бесплатный проезд болельщиков Кубка Конфедераций стоил бюджету РФ 600 млн
Москва, 4 июля, 2017, 19:00 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» потратили более 600 млн бюджетных средств на бесплатные поезда для болельщиков в дни Кубка Конфедераций — 2017. Об этом сегодня, 4 июля, сообщил журналистам начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Максим Шнейдер.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Футбольные фанаты
«Более 600 млн рублей было выделено на обеспечение болельщиков 262 бесплатными поездами», — рассказал Шнейдер.
Напомним, в ходе проведения Кубка Конфедераций по билетам на матч и паспорту болельщика можно быловоспользоваться услугами РЖД бесплатно.
Кроме того, в день проведения матча Россия — Португалия московское метро работало бесплатно.