Москва, 4 июля, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Так, разработана специальная программа замены на электробусы. Также по поручению мэра Москвы Сергея Собянина департамент провёл конкурс на закупку 300 единиц данного вида транспорта и планирует дальше закупать по 300 электробусов в год.

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«Надеюсь, конкурс мы проведем, у нас также будет большой совет, куда мы пригласим разработчиков этих технологий, производителей батарей, с тем, чтобы обменятся опытом, и получить в Москве очень качественный современный электробус, с учетом наших климатических условий», — заявил Ликсутов.

По его словам, самым востребованным видом транспорта остается метро, поскольку именно этот вид транспорта перевозит наибольшее количество пассажиров. Несколько отстает трамвай. Третье место занял остальной наземный транспорт. Всё большее внимание планируется уделять развитию железнодорожного сообщения.

«Эта та задача, которая перед нами стоит уже несколько лет», — заключил Ликсутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, троллейбус медленно, но верно исчезает с улиц города. Несмотря на заявления экспертов, которые приводят в пример опыт европейских стран, которым отказ от этого вида транспорта обошелся слишком дорого.

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