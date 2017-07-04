Донецк, 4 июля, 2017, 17:39 — ИА Регнум. «Военнослужащие Вооруженных сил ДНР взяли в плен майора 128-й отдельной горнопехотной бригады. В настоящее время он даёт показания. В том числе задержанный рассказал, что командование ВСУ готовит кровавые провокации накануне встречи G20. При себе у майора была флеш-карта с документами. Среди прочих файлов на накопительном устройстве было боевое распоряжение на применение сил и средств артиллерии ВСУ по Донецку», — отметили в разведке ВС ДНР.

Andrew Butko Э.А. Басурин

Напомним, что заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин рассказал о предотвращении террористического акта, организованного украинскими диверсантами.

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«Сегодня благодаря бдительности наших граждан в городе Донецке предотвращен террористический акт украинских спецслужб. В 9 часов утра местными жителями было обнаружено на улице Щорса в жилом секторе, вблизи пищевого колледжа, взрывное устройство с дистанционным управлением. В настоящий момент взрывное устройство удалось обезвредить», — сообщил замкомкорпусом.

Предположительно, взрывное устройство должно было сработать сегодня в утреннее время. Басурин отметил, что теракт планировался накануне Минских переговоров 5 июля и в преддверии встречи лидеров Большой двадцатки.

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«Согласно данным нашей разведки, это не единственный теракт, спланированный украинскими спецслужбами накануне встречи G20. У нас имеется подтверждение, что властями Украины даны указания на проведение в период до 9 июля кровавых провокаций, в том числе на подконтрольных ВСУ территориях, имеющих цель дискредитировать руководство ДНР», — подчеркнул он.