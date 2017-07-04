Москва, 4 июля, 2017, 16:47 — ИА Регнум. «Сегодня на «Тавриде» мы делаем ещё один уверенный шаг в подготовке дискуссионной программы фестиваля, которая будет представлена 14 направлениями. Все они сформированы не случайно, а по итогам обратной связи с участниками не только из России, но и других стран. Одна из площадок, которая интересна молодёжи, — «Архитектура и дизайн: проектирование будущего». Лучший партнёр для сотрудничества в этом направлении, безусловно, — Московский архитектурный институт», — отметил Сергей Першин.

Форумтаврида.рф МАРХИ — официальный партнёр XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Также на «Тавриде» торжественно открыли шатёр Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, где будут проводиться профильные лекции и мастер-классы. Помимо прочего, в рамках первой смены пройдёт праздничный карнавал-шествие «Навстречу фестивалю», в нём примут участие представители профильных школ смены.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт более 20 000 молодых людей из 150 стран мира. Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах — представителей НКО, молодежь, достигшую успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

На фестивале будет помогать добровольческий корпус #ВолонтёрыМира, в его состав войдут 5000 добровольцев как из России, так и из других стран мира. Обучение команды будет проходить в 20 волонтёрских центрах России по привлечению и подготовке волонтёров, а 21 станет волонтёрский центр в Сочи, который будет реализовывать программу «Городские волонтёры».

Впервые в своей истории в грандиозном молодёжном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдёт 14 октября в Москве. И 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока.

Рабочими языками фестиваля стали официальные языки ООН: английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский.