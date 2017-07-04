Владимир, 4 июля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Во Владимирской области при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица. К таким выводам пришла Генпрокуратура, которая провела проверку по обращению жителя областного центра. Он является супругом погибшей при родах женщины. Текст документа опубликовал портал «ПроВладимир».

Минобороны России Больница

По данным издания, факты нарушения законов вскрылись при закупках, сделанных различными больницами. Среди них ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», три владимирские больницы, а также медучреждения Гусь-Хрустального, Коврова и Александровского района.

Среди нарушений также есть и случаи конфликтов интересов. К примеру, Генпрокуратуре не понравилось, что супруга главы департамента здравоохранения Ирина Кирюхина руководит роддомом №2 города Владимира и находится в подчинении у своего мужа. Прокуроры считают, что это может повлиять на объективность и беспристрастность исполнения должностных обязанностей Александром Кирюхиным.

Прокуратура внесла представление главе департамента здравоохранения, а также уведомила местное управление антимонопольной службы.

«По всем выявленным в ходе проверки нарушениям 13.06.2017 прокуратурой области внесено обобщенное представление заместителю губернатора области», — цитирует издание документ из Генпрокуратуры.

ИА REGNUM напоминает, что ранее во Владимирской области была задержана заместитель губернатора Елена Мазанько. Она обвиняется в получении взятки. Следствие уверено, что-то Мазанько получила от предпринимателей не менее трех миллионов рублей. За эти деньги она якобы помогала заключать госконтракты фирмам, которые делали ремонт в здании администрации области.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова связала уголовное дело, возбужденное в отношении замглавы Владимирской области Елены Мазанько, с атакой на себя. Светлана Орлова сообщила журналистам, что не верит в виновность своей подчиненной и предложила подождать решения суда.

Кроме того, под следствием сейчас находится также бывший заместитель губернатора по строительству Дмитрий Хвостов. Он обвиняется в получении четырех взяток на общую сумму в 16 млн рублей. Их он получил от строительных фирм за различную помощь, считает следствие.

Напомним, что ранее в регионе разразился другой скандал, связанный со сферой здравоохранения. В конце июня замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова на выездном заседании коллегии департамента, которое прошло в Собинском районе, в ответ на возмущения жителей заявила, что у нее «IQ повыше» и посоветовала «сидеть и слушать». Слова стали ответом на выступление местной жительницы, которая занимается ритуальным бизнесом. Предпринимательницу оскорбило, что глава администрации Собинского района Александр Разов покинул зал, сказав перед этим несколько слов о нечестных ритуальных компаниях.

«Я не буду вас перекрикивать — IQ у меня повыше, чем ваш. Если вам чего-то не нравится, пожалуйста, выходите. Поэтому спокойно сидите и слушайте меня», — заявила на достаточно жесткое выступление жительницы чиновница.

В администрации пообещали разобраться в ситуации.