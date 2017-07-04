Нижний Новгород, 4 июля, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области готово землей рассчитаться с застройщиками, которые смогут завершить существующие в регионе долгострои.

Кирпич

Как сообщает КоммерсантЪ, условия предоставления земельных участков в аренду под жилищную застройку без торгов в обмен на завершение долгостроев описаны в свежеизданном постановлении правительства Нижегородской области. Документ регламентирует отношения властей и застройщиков в рамках закона о поддержке обманутых дольщиков.

Одним из главных требований нового документа стало наличие у претендентов за последние пять лет реализованных проектов многоэтажных домов площадью не менее 4 тыс. кв. м каждый. От застройщика также требуют банковскую гарантию в 70% стоимости проекта, а кредиторская задолженность компании не должна превышать четверти цены ее активов.

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Один участник сможет претендовать сразу на несколько лотов. Заявки будет рассматривать комиссия из семи человек, утвержденных правительством региона: пять представителей кабинета министров с правом решающего голоса и два депутата Заксобрания.

Победитель конкурсного отбора сможет рассчитывать на субсидии из областного бюджета или другую поддержку, но должен компенсировать разницу между затратами на проект и стоимостью предоставленного земельного участка. Договор будет подписываться между дольщиками, новым девелопером и властями после предоставления всех гарантий застройщиком, который должен ежемесячно отчитываться в работе. После строительства собственного жилья на выделенном участке компания также будет обязана отдать 10% помещений экономкласса в региональную собственность.

Земельные участки будут предоставлены застройщику согласно перечню, согласованному правительством Нижегородской области с законодательным собранием. В областном министерстве строительства сообщили, что такой список пока не сформирован и конкурс будет объявлен после сбора документов по всем 17 объектам незавершенного строительства в регионе. При обсуждении законопроекта в конце прошлого года власти называли перспективными 11 земельных участков общей площадью порядка 300 га.

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Участники рынка считают предлагаемые областным правительством условия разумными, отмечая, что выгода для застройщиков будет зависеть от того, какие участки правительство предложит взамен. Но в любом случае спрос на землю в Нижегородской области есть, соответственно, есть и интерес застройщиков.

«Закон хороший, но вопрос в том, когда дольщики дождутся своих квартир и что в итоге будет с их долгостроями. Пока механизм закона не просматривается: история и состояние каждого долгостроя очень индивидуальны, кроме того на интерес застройщиков влияет состояние рынка», — рассуждает директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева. По ее словам, требования правительства к застройщику не гарантируют его надежности: в Нижегородской области много компаний, которые давно работают на рынке, но из-за экономических условий испытывают сложности. По прогнозам эксперта, строительный рынок начнет оживляться лишь к концу 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, весной 2017 года в Нижнем Новгороде прошла серия пикетов дольщиков компании «Квартстрой-НН». Так, в марте на улицу вышли дольщики, которые уже несколько лет ждут своих квартир в квартале «Европейский». В ходе мероприятия группа пикетчиков вынесла на площадь обитый тканью гроб с надписью «Не дождался». Пикетчики возложили к гробу три венка: «От губернатора», «От законодателей» и «От министерства строительства».

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Нижегородские дольщики компании «Квартстрой» намерены направить в Минстрой РФ, Генпрокурору Юрию Чайке и министру МВД Владимиру Колокольцеву обращение, в котором они просят признать стройку проблемной и принудить застройщика приступить к работам.

Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, участники долевого строительства разбили палаточный лагерь в Богородском районе Нижегородской области в поселке Новинки в двух километрах от Нижнего Новгорода. Таким образом дольщики, купившие здесь квартиры еще в 2014 году, решили высказать недовольство ситуацией и привлечь внимание властей к своим проблемам.

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При этом многочисленные примеры того, какие проблемы могут возникнуть у обманутых дольщиков не останавливают нижегородцев от участия в долевом строительстве.

По итогам 2016 года в Нижегородской области заключено рекордное с начала реализации программы «Жилье для российской семьи» количество договоров участия в долевом строительстве.

По состоянию на 1 января 2017 года более 2000 нижегородских семей заключили договоры долевого участия в строительстве жилья в 2016 году, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.