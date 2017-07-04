Вашингтон, 4 июля, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Идея поставок американского СПГ в Европу вместо российского газа, как и многие другие подобные вопросы, не стала бы популярной без политической подоплеки. Как рассказал сегодня, 4 июля, корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов, скорее всего, сам президент США Дональд Трамп не рассматривает экспорт американских энергоресурсов в европейские страны как политический инструмент давления на Россию, однако таким этот шаг в любом случае воспринимают и в американских политических элитах, и в самой Европе.

Gazprom.ru СПГ-танкер

«Я уверен, что Трамп будет активно продвигать американский СПГ на рынке. В этом плане он больше напоминает не политика, а такого коммивояжёра: куда ни приедет, везде товары предлагает. Саудовской Аравии — оружие, Европе — газ. В принципе ничего другого от бизнесмена ожидать не стоит. Тем более, и госсекретарь США тоже бизнесмен», — сказал эксперт.

В то же время он выразил сомнение насчет того, что сам Трамп свяжет это с политикой, в рамках которой американский сжиженный газ будет предлагаться как альтернатива российскому. Однако американскому лидеру озвучивать подобные идеи и не потребуется, поскольку такую политику Вашингтон продвигает давно.

«Все проекты отказа от российских энергоносителей связаны исключительно с этой фобией, которая была искусственно в их головы имплантирована. Поэтому сейчас Трамп приезжает на уже хорошо подготовленную почву», — рассуждает Симонов.

До того, как в США появились крупные СПГ-проекты, они предлагали Европе идею диверсификации. Поэтому Вашингтон в любом случае будет говорить об экспорте СПГ в европейские страны как о политическом вопросе, поскольку как чисто экономический проект эта схема не работает, подчеркивает директор ФНЭБ.

Если, например, взять во внимание цену газа на бирже, цену доставки до терминала, сжижение, транспортировку, другие показатели и сравнить цену российского газа в 2016 году и американского СПГ, то получится разница в 60−80% в пользу России. Притом, что российский газ — это не просто себестоимость, это цена уже с прибылью, с 30-процентоной пошлиной.

«Даже если предположить, что себестоимость американского газа упадет, то у нас есть еще окно возможностей, чтобы цену снижать, — отмечает аналитик, — Понятно, что это приведет к потери доходов. Но если мы говорим про долю на рынке, то мы можем ее сохранять еще долго снижая цену, потому что у нас такая возможность есть, а у американцев — нет. Поэтому здесь необходимо добавлять политику в цены».

Подобная история наблюдается и с такими вопросами как альтернативная энергетика и глобальное потепление. По словам Константина Симонова, «зеленая» энергетика не сравнится по эффективности с традиционной, с ней невозможно выиграть экономическую гонку, сколько бы не говорили о развитии ВИЭ, поскольку на такую энергетику выделяются огромные субсидии. Но ни ВИЭ, ни заявления о глобальном потеплении не стояли бы на повестке дня, если бы в них не была заложена, например, идея недопущения убийства планеты.

Поэтому Вашингтон продвигает на европейский рынок свой дорогой газ, заявляя, что импортировать газ из России просто опасно. На этих же основаниях продвигается идея диверсификации, за которую надо заплатить. Яркий тому пример Польша, закупающая катарский газ, который обходится практически в два раза дороже, чем российский.

Помимо этого, аналитик отметил, что в контексте всех этих споров сама фигура Трампа весьма интересна, поскольку Европа воспринимает его как пощечину, европейские лидеры открыто говорят, что Трамп — это недоразумение. Возникает вопрос: действительно ли стоит у Трампа закупать газ? Надежнее ли это, чем российские поставки? По словам эксперта, всегда, когда вставал вопрос альтернативы российскому газу, никогда на этот вопрос не было конкретного ответа.

Американский лидер уже инициирован выход США из Парижского соглашения, предпринимает другие меры, которые кажутся неприемлемым для Евросоюза. Однако если для Польши и прибалтийских стран, скорее всего, это не является аргументом в вопросе о том, стоит ли действительно на сотрудничество с Трампом возлагать большие надежды. Но для Франции и Германии — это серьезный аргумент, уверен аналитик.