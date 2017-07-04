Санкт-Петербург, 4 июля, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко сказал о том, что стадион в Санкт-Петербурге является одним из лучших в мире.

Андрей Пронин ИА REGNUM Стадион «Крестовский», Санкт-Петербург

«Во время Кубка конфедераций стадион доказал свою состоятельность, это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение», — приводит слова Мутко «Чемпионат».

Он также сослался на слова технического директора ФИФА Марко ван Бастена, который назвал арену великолепной. По мнению Мутко, город справился со всеми обязательствами. Тем не менее, есть вещи, которые надо дорабатывать, например, поле

«Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало, трава под закрытой крышей не растёт, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос ещё предстоит дорабатывать — как будет работать выкатное поле», — добавил Мутко.

Напомним, на возведение стадиона на Крестовском острове за 10 лет потрачено примерно 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга. В 2017 году на стадионе прошли матчи группового этапа Кубка конфедераций, а также финал турнира, в котором сыграли команды Германии и Чили (1:0). А в 2018 году в Санкт-Петербурге пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.