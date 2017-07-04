Москва, 4 июля, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Поставки голубого топлива по восточному маршруту газопровода «Сила Сибири» в Китай начнутся 20 декабря 2019 года. Об этом, как передает НТВ, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, добавив, что соответствующие соглашение между российской компанией и китайской CNPC уже подписано.

Kremlin.ru Газопровод «Сила Сибири»

«Нет сомнений, что 20 декабря 2019 года начнутся поставки российского газа в Китай», — сказал Миллер.

Глава «Газпрома» добавил, что до этого срока оставшийся отрезок трубопровода длиной более 2,000 тыс. км будет достроен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в 2014 году «Газпром» и CNPC заключили Договор купли-продажи голубого топлива из РФ по газопроводу «Сила Сибири» сроком на 30 лет. Он предполагает поставку в КНР 38 млрд кубометров газа в год.

Через 3 месяца после подписания договора «Газпром» начал строительство первого участка газопровода — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем).