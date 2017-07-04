Президент РФ Владимир Путин 14 декабря 2019 года внёс законопроект, которым предлагалось установить в России почётное звание «Город трудовой доблести». Оно присваивается российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы», обеспечив «бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях» и проявив «массовый трудовой героизм и самоотверженность». Основание для присвоения звания — награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами, а также документально подтверждённые факты трудового героизма жителей города в 1941 — 1945 годах. Закон был принят Государственной думой 20 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года. 1 марта президент подписал закон. А уже 2 июля 2020 года прошло заседание оргкомитета «Победа», где Владимир Путин заслушал доклады об итогах экспертизы заявок для присвоения звания «Город трудовой доблести». В тот же день 20 городов страны были удостоены этого почётного звания.

Рабочие «Уралмашзавода». Свердловск

«Города трудовой доблести»

За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность почётное звание Российской Федерации присвоено городу Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани,Магнитогорску, Нижнему Новгороду,Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску, Ярославлю.

Боровичи

В Боровичах располагался штаб 177-й стрелковой дивизии. На его территории размещались 22 эвакогоспиталя. В одном из них трудился знаменитый хирург Александр Вишневский. Ежедневный поток раненых составлял 780 — 1000 человек. Горожане работали на строительстве линии укреплений Боровичи — Перёдки — Хоромы — Волгино на правом берегу реки Мсты. В населённых пунктах были построены траншеи для укрытия от воздушных налётов.

На городских предприятиях изготавливались приклады для оружия, катки для аэродромов, прицепные сани, зарядные ящики, понтоны. Было налажено производство корпусов для мин и ручных гранат. Выпускались предохранители для противотанковых мин.

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» была вручена 2506 работникам комбината «Красная керамика» и более чем 2 тысячам других жителей Боровичей.

Выпечка хлеба для блокадного Ленинграда на Боровичском хлебокомбинате

Подробнее: Боровичи — «Город трудовой доблести»

Екатеринбург

С началом войны Екатеринбург (на тот момент Свердловск) стал основным эвакуационным пунктом. Из западных регионов России и Украины сюда переехало более 50 крупных и средних предприятий. Население города выросло с 423 до 621 тыс. человек, объём промышленного производства — в семь раз.

В Свердловске выпускали бронекорпуса, САУ, танки, зенитные установки, противотанковые пушки, реактивные минометы и другие виды бронетехники и вооружения, а также легированную сталь. В городе в военные годы в общей сложности работало 196 предприятий, обеспечивавших фронт и тыл необходимой продукцией.

На предприятиях Свердловска в годы войны трудилось более 155 тысяч рабочих, из них 12,9 тыс. человек были награждены орденами и медалями.

На «Уралмашзаводе». Свердловск

Подробнее: Свердловск — Екатеринбург в Великой Отечественной войне

Иваново

Город Иваново в военные годы был центром хлопчатобумажной, льняной, химической, машиностроительной и электротехнической отраслей промышленности.

Также Иваново стало центром эвакуации и эвакуационной медицины. Под госпитали были отданы гостиницы, школы, общежития вузов и техникумов, промышленные предприятия.

Большинство ивановских рабочих выполняли нормы на 200−400%. 64 текстильщика и 81 машиностроитель награждены орденами и медалями Советского Союза, ещё 532 человека отмечены нагрудными знаками «Отличник соцсоревнования Наркомата текстильной промышленности», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» награждены 38 тысяч жителей города.

На текстильной фабрике «Красная Талка». Иваново. 1942

Подробнее: Иваново в Великой Отечественной войне

Ижевск

По словам наркома военных лет, Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, в годы войны «Ижевск был главнейшим арсеналом Родины. Именно здесь ковалось оружие нашей Великой Победы».

Ижевские заводы выпустили 140 тыс. авиационных пулемётов и пушек; более 80 тыс. станковых пулемётов; 1,5 млн пистолетов и револьверов; более 130 тыс. противотанковых ружей; более 11 млн винтовок и карабинов; почти 15 тыс. авиационных пушек; более 200 тыс. пулемётов; более 96 тыс. пистолетов системы «ТТ».

Сборка авиационных пушек на Ижевском машиностроительном заводе. 1943

Подробнее: В Ижевске «ковалось оружие нашей Великой Победы»

Иркутск

Иркутская область приняла 22 крупных предприятия и около 10 трестов и сырьевых баз. Большое количество оборудования было доставлено со Старо-Краматорского и частично Ново-Краматорского заводов тяжёлого машиностроения из Краматорска на Украине.

Более 3,7 тыс. работников Иркутского завода награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и почти 500 человек — орденами и медалями за боевые и трудовые подвиги во время войны.

Более 86 тысяч иркутян награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Сборка бомбардировщиков Ил-4 на Иркутском авиационоом заводе

Подробнее: Иркутск в Великой Отечественной войне

Казань

Казань в военные годы приняла и разместила более 70 перебазированных с запада промышленных предприятий, усилив свои позиции крупного промышленного центра Поволжья.

В военный период в Казани размещались 33 научных учреждения, с августа 1941 года по май 1942 года Президиум Академии наук СССР, а в Казанском авиационном институте работали ведущие ученые-аэродинамики.

По неполным данным за годы войны орденами и медалями в Казани были награждены почти 2 тысячи человек, более десяти человек удостоены высокого звания Героя Социалистического труда, ордена заслужили 845 участников трудового фронта.

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова

Подробнее: Казань в Великой Отечественной войне

Магнитогорск

В Магнитогорском металлургическом комбинате изготавливались снаряды, гранаты и мины, отливались башни для танков. После начала боевых действий на территорию предприятия были эвакуированы 34 предприятия.

Магнитогорские литейщики делали бронеколпаки для дотов и артиллерийских полукапониров, а также башни для танков «КВ». Магнитогорский металлургический комбинат в военные годы дал металла больше, чем Италия, Польша, Чехословакия, Испания вместе взятые: более 100 млн тонн чугуна, 11 млн тонн стали, 7 млн тонн проката.

Трудящимся Магнитогорского металлургического комбината было присвоено 14 орденов Ленина, 53 ордена Трудового Красного Знамени, 44 ордена Красной Звезды, 179 орденов Знак Почета, 171 медаль «За трудовую доблесть», 164 медали «За трудовое отличие». Высшую награду страны — орден Ленина — получил и сам комбинат.

Изготовление танков Т-34 на Магнитогорском металлургическом комбинате

Подробнее: Магнитогорск в Великой Отечественной войне

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде (Горьком) был создан многопрофильный военно-промышленный комплекс, выпускавший танки, самолёты, подводные лодки, артиллерийские орудия, бронемашины, радиостанции, боеприпасы и топливо. В конструкторских бюро совершенствовали и модернизировали военную технику, создавали новейшее вооружение.

С 1941 по 1945 год 14 предприятий города получили 19 орденов. Некоторые из предприятий награждались по несколько раз, в их числе завод № 92 Наркомата вооружений, Горьковский автозавод, «Красное Сормово». Многие предприятия неоднократно получали переходящие Красные знамена ГКО.

Изготовление истребителей на Горьковском авиационном заводе. 1942

Подробнее: Нижний Новгород в Великой Отечественной войне

Нижний Тагил

В короткие сроки в городе был освоен выпуск броневой стали и лент из нержавеющей стали, прокат листов из дюралюминия, прокат медного и томпакового листа; было налажено бесперебойное производство бойков и гильз для снарядов малого калибра, хвостовых оперений к реактивным снарядам «Катюша», корпусов противотанковых гранат, освоено изготовление феррохрома и ферромарганца из уральских руд.

По неполным данным, за трудовые достижения в военные годы награждены: орденом Ленина — 52 человека, орденом Трудового Красного Знамени — 120 человек, орденом «Знак Почета» — 425 человек, медалями — более 700 человек, значками победителей социалистических соревнований и почётными грамотами наркоматов — более 3 тыс. человек.

На Уральском танковом заводе № 183 имени Коминтерна. Нижний Тагил

Подробнее: Нижний Тагил в Великой Отечественной войне

Новокузнецк

Уже 23 июня 1941 года Кузнецкий металлургический комбинат приступил к выпуску продукции для фронта. Помимо металлургического производства в городе были созданы новые производства. Основой для них стали мощности эвакуированных из западных регионов страны предприятий.

С июня 1941 года по май 1945 года коллективом Кузнецкого металлургического комбината было произведено 28 тысяч тонн алюминия, 6173,4 тысячи тонн чугуна, 8215,1 тысячи тонн стали и 5625 тысяч тонн проката.

Почти полторы тысячи новокузнечан удостоены орденов, медалей — за выполнение заданий по обеспечению фронта военной и оборонной продукцией.

Школьники собирают автоматы. Сталинск (Новокузнецк)

Подробнее: Новокузнецк в Великой Отечественной войне

Новосибирск

На 1 января 1942 года Новосибирск принял производственные мощности 31 эвакуированного предприятия. На завод им. В. П. Чкалова прибыло оборудование пяти авиапредприятий из Киева, Ленинграда и Москвы. На базе комбината № 179 были размещены станки заводов по производству боеприпасов из Тулы, Москвы, Подольска, Ростова-на-Дону и Таганрога. Из Москвы и Московской области были эвакуированы оптико-механический, прожекторный, химический, металлургический и инструментальный заводы; из Ленинграда и Ленинградской области — радиотехнический, оптико-механический, электровакуумный заводы, обувная фабрика; из Воронежа — радиозавод «Электросигнал».

Второй дом в Новосибирске нашли 128 тысяч ленинградцев. Сюда было эвакуировано 34 детских дома.

Конвейер сборки истребителей Як. Новосибирск

Подробнее: Новосибирск в Великой Отечественной войне

Омск

Накануне Великой Отечественной войны Омск был крупным центром пищевой и обрабатывающей промышленности в Западной Сибири, при этом город являлся стратегическим транспортным узлом на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали и реки Иртыш.

К концу 1941 года в Омскую область было эвакуировано 90 промышленных предприятий, из них 56 металлообрабатывающей промышленности, семь — пищевой, 27 — кожевенной, текстильной, химической и других отраслей промышленности. Большинство разместилось на базе ранее действующих предприятий, 40 были организованы вновь. Более 80% продукции омских заводов отправлялось на фронт.

В Омске производили почти всю номенклатуру техники и боеприпасов для фронта: выпускались танки, самолёты, мины, снаряды для «Катюш», лыжи, радиостанции, маячная аппаратура, гидролокаторы и шумопеленгаторы, морские карты.

Танки Т-34 на территории завода № 174. Омск

Подробнее: Омск в Великой Отечественной войне

Пермь

К началу войны в Перми действовало 11 крупных промышленных предприятий. В город были эвакуированы коллективы 64 предприятий, население увеличилось в 1,5−2 раза.

Предприятия Перми, прежде всего, специализировались на артиллерийских системах, авиадвигателях и боеприпасах.

С 1941 по 1945 год десять предприятий Перми были награждены орденами, некоторыми из них — неоднократно. Среди них Артиллерийский завод имени Молотова — он награждался трижды. Общее количество орденов — 13.

Митинг на заводе № 172. Молотов (Пермь). 1942

Подробнее: Пермь в Великой Отечественной войне

Самара

В середине октября 1941 года жизнь Куйбышева (сегодня — Самара) кардинально изменилась: Государственный Комитет обороны принял постановление об эвакуации столицы СССР. В этом документе говорилось о немедленной эвакуации посольств и правительства в Куйбышев. Первые эшелоны с эвакуированными прибыли в город уже 18 октября. Куйбышев одновременно работал на фронт и осуществлял управленческие функции. Сюда была эвакуирована часть Центрального Комитета ВКПБ, часть аппарата Совета Народных Комиссаров.

В городе располагались 23 посольства и военные миссии. Куйбышев выполнял роль запасной столицы с 15 октября 1941 года по конец августа 1943 года.

Изготовление снарядов на Куйбышевском карбюраторно-арматурном заводе. 1941

Подробнее: Резервная столица СССР: Самара в Великой Отечественной войне

Саратов

Саратов стал одним из центров эвакуации из Москвы высших органов государственной власти и управления РСФСР. В городе на начало войны действовало около 30 крупных заводов, часть из них выпускала оборонную продукцию, другие вскоре также были перепрофилированы на производство изделий для фронта.

Более 158 тысяч саратовцев участвовали в Сталинградской битве. Саратов участвовал и в снабжении и эвакуации осажденного Сталинграда. Дорогу (по Алтынной горе), которая находилась под постоянными бомбежками, называли «саратовской дорогой жизни» — по аналогии с ленинградской магистралью.

Сборочный цех Саратовского авиационного завода

Подробнее: Саратов в Великой Отечественной войне

Томск

Томск разместил на своей территории 50 тыс. эвакуированных рабочих и служащих, членов их семей, детей, вывезенных из прифронтовой полосы. Во время войны здесь находились музей-усадьба Л. Н. Толстого из Ясной Поляны, Севастопольская картинная галерея, архив и музей А. М. Горького, Государственный музей А. С. Пушкина и др.

Сотни жителей Томска были награждены орденами и медалями. Так, более 70 тысяч томичей были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Восемь членов томского комитета учёных были удостоены звания лауреатов Сталинской премии.

Эвакуация заводов из западных районов СССР в Томск

Подробнее: Томск в Великой Отечественной войне

Ульяновск

В первые годы войны в Ульяновской области выпуск продукции был увеличен вдвое, а за весь период войны — более чем в шесть раз. Рост был достигнут как за счёт увеличения производства на имевшихся предприятиях, так и за счёт ввода в строй заводов и фабрик, эвакуированных из западных районов страны.

На начало 1944 года в Ульяновской области действовали 4513 предприятий и организаций, из них 578 были зарегистрированы как «крупные и мелкие» промышленные предприятия.

За годы войны в 26 госпиталях Ульяновской области было вылечено 133 672 человека. Для осиротевших, беспризорных и эвакуированных детей здесь было открыто 26 детских домов. В них воспитывалось 2575 детей.

Изготовление снарядов на Ульяновском патронном заводе. 1942

Подробнее: Ульяновск в Великой Отечественной войне

Уфа

В годы войны город стал местом эвакуации более 30 предприятий, передислоцированных сюда из Москвы, Белоруссии и Украины. В сжатые сроки развертывались новые предприятия. С июня 1941-го до конца 1943 года были запущены 360 заводов, фабрик и цехов, которые стали базой крупных промышленных центров. На стройплощадках Уфимского моторостроительного завода разместилось оборудование заводов из Рыбинска, Москвы, Ленинграда.

В кратчайшие сроки был освоен выпуск мощных моторов для боевых самолетов Як-3, Як-7, Як-9, бомбардировщика Пе-2. Только за три года войны было выпущено 97 тысяч самолетных двигателей.

С 1941 по 1945 год два предприятия Уфы были награждены орденами, шесть уфимских предприятий неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО.

На уфимском заводе

Подробнее: Уфа в Великой Отечественной войне

Челябинск

За годы войны на челябинских заводах было создано 13 типов новых танков и самоходных артиллерийских установок, шесть типов танковых дизельмоторов. Объём валовой продукции промышленности Челябинской области в 1942 году увеличился на 290,5% по сравнению с 1940 годом.

Основными видами продукции в военное время были танки, в том числе Т-34, реактивные миномёты (БМ-13 — «Катюши»), броня, стрелковое оружие, боеприпасы.

С 1941 по 1945 год 11 предприятий города были награждены орденами, а Кировский завод Наркомата танковой промышленности — дважды. Многие предприятия неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО.

В сборочном цеху Кировского завода наркомтанкопрома. Челябинск. 1945

Ярославль

За годы войны в армию ушли около полумиллиона жителей Ярославской области — почти четверть населения, в том числе 26 тысяч женщин. Около 200 тысяч человек погибли на фронте.

Осенью 1941 года фронт придвинулся к Ярославлю. Фашисты захватили Калинин (Тверь). Ярославль оказался в тылу Калининского фронта. Промышленные предприятия спешно эвакуировали. В лесах готовились базы для партизанских отрядов и сами отряды.

Когда враг был отброшен от Москвы, угроза захвата Ярославля миновала. Эвакуация предприятий была остановлена, оборудование возвращено назад. Сформированные партизанские отряды стали готовить для переброски в тыл фашистских войск.

Обработка снарядов в механическом цехе Ярославского автомобильного завода. 1941

Подробнее:Война: Ярославская область 1941−1945 гг.