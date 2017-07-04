На сиреневой ветке метро Москвы произошел несчастный случай
Москва, 4 июля, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Несчастный случай с пассажиром произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве, сообщается 4 июля в Twitter московского метро.
«13.50. Таганско-Краснопресненская линия. Были кратковременно увеличены интервалы движения поездов на южном уч. линии из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.
По словам очевидца Kirill Kravchenko, разместившего комментарий к твиту, пассажир погиб, упав на рельсы. Сотрудники полиции искали понятых.
Движение на сиреневой ветке вошло в график в 14:20 мск.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня в метро Москвы пассажир упал на рельсы на участке Сокольнической линии, после чего движение поездов было приостановлено. Пассажир остался жив.
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