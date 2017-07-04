Москва, 4 июля, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Перевозку более 640 тысяч пассажиров осуществило ОАО «Российские железные дороги» в рамках Кубка конфедераций FIFA-2017, сообщил журналистам 4 июля директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.

Neu-Zwei Поезд

«Всего в рамках Кубка конфедераций было запланировано перевезти более 640 тысяч пассажиров из которых свыше 60 тысяч воспользовались правом бесплатного проезда», — отметил представитель компании.

Как уточнил функционер РЖД, самым популярным направлением стали Санкт-Петербург и российская столица. Для обеспечения пассажиров транспортом дополнительно подключили к перевозкам 56 поездов. За весь период реализовано свыше 13 тысяч мест.

По данным Пегова, в дни соревнований задействовано около тысячи поездов, в том числе «Сапсаны».

Напомним, соревнования Кубка конфедераций проходили в четырех российских городах — в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Завершилось мероприятие 2 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что аккредитованные на Кубок конфедераций представители СМИ смогут бесплатно ездить между городами-хозяевами соревнований на специальных поездах. 22 июня это подтвердили в FIFA.