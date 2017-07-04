Ростов-на-Дону, 4 июля, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Тучи над Ростовом-на-Дону сгущаются с самого утра. Как предупреждают синоптики, сильный дождь, ливень с грозой, градом и ураганным ветром до 25 метров в секунду накроет южную столицу и Донской регион ближе к вечеру, сообщает ИА REGNUM 4 июля.

ИА REGNUM Дождь за окном

В региональном управлении МЧС подтвердили негативный прогноз. А в связи с влиянием циклона с юго-запада отдохнуть на побережье Таганрогского залива желающим не удастся, так как высота волн будет достигать 1,2 метра.

Донские энергетики перешли на круглосуточный режим работы. К ликвидации последствий непогоды подготовлены аварийные бригады, ведется постоянный мониторинг метеоусловий.

Непогода продержится в Ростовской области до утра 5 июля.

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Вместе с тем, синоптики утверждают, что в течение дня 4 июля на юго-востоке области ожидается сильная жара до +40 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний день июня омрачила серия мощных ливней, которые обрушились на Москву и регионы ЦФО. Не обошлось без жертв и пострадавших. Также сообщалось о поваленных деревьях и обрывах линии электропередач.

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