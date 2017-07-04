Якутск, 4 июля, 2017, 13:04 — ИА Регнум. В Госсобрании Якутии дважды голосовали по одному и тому же вопросу, и результатом было изменение решения депутатов на противоположное. Такой казус в парламенте республики случился на сессии сегодня, 4 июля, и уже не в первый раз, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По мнению экспертов, своё решение парламентарии меняют под давлением регионального правительства. У правительства сложилась такая система: и так сойдёт, а депутаты выглядят жалкими.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». реж. Борис Степанцев. 1965. СССР И так сойдет!!!

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На этот раз парламентарии сначала отказались принимать законопроект об исполнении бюджета республики за 2016 год в окончательном чтении, а затем по инициативе председателя профильного комитета Юрия Николаева и под давлением спикера Госсобрания Александра Жиркова, были вынуждены снова голосовать, и на этот раз документ был утверждён.

На отклонение проекта закона при первой попытке повлияла речь депутата Владимира Фёдорова. Ему показалось странным, что министерство финансов не предоставило подробную информацию о расходах по инвестиционной программе региона за 2016 год.

«В очередной раз отчёт министерство предоставило формально, — был возмущён парламентарий. — Когда депутаты задают неудобные для правительства вопросы — раскрыть какие-то данные, посмотреть оптимизацию затрат и так далее, почему-то сразу появляется реакция. Потому что уже у правительства сложилась такая система: и так сойдёт. С рук сойдёт. Дефицит в бюджете — сойдёт, не оптимально расходованные бюджетные средства — сойдёт, всё равно 36 депутатов проголосуют. А зачем тогда остальным сюда приходить? Чтобы сидеть и вопросы не задавать, кнопки давить? У нас есть вопросы неподготовки к отопительному сезону, проблемы с бюджетом, долг бюджета, и ни в чём не надо разбираться. Пагубная система складывается — вообще не обсуждать. Так сложилась ситуация, что бюджеты всё время принимаем на ура. Я этим абсолютно возмущён».

Дело в том, что депутату не предоставили подробных данных по расходам в рамках инвестпрограммы региона за прошлый год. По самым интересным статьям там — только общие суммы, а на что конкретно тратились деньги, не указано. Владимир Фёдоров предложил депутатам не принимать отчёт по бюджету во втором и третьем чтении до тех пор, пока правительство не разъяснит все вопросы.

После прений на тему, за чьё предложение голосовать сначала — депутата Фёдорова (так как оно было озвучено первым) или бюджетного комитета, спикер, ссылаясь на требования регламента, настоял на том, чтобы на голосование поставили сначала предложение комитета одобрить бюджет. Так и было сделано, но депутаты с позицией комитета не согласились и проголосовали против принятия утверждения бюджета 2016 в окончательном чтении.

Однако через некоторое время Юрий Николаев внезапно предложил снова вернуться ещё раз к рассмотрению этого вопроса. Запинаясь и поминутно прочищая горло, он аргументировал свое предложение тем, что такие отчёты надо принимать не по чтениям, а сразу комплексно.

«Нужно принимать решение об утверждении или об отклонении закона, другого варианта закон о бюджетном планировании республики не предусматривает. Если рассматривать регламент и закон, то закон превалирует. Решение, которое было принято бюджетным комитетом в первом, во втором и третьем чтении неправильное, прошу поставить на голосование вопрос о принятии закона об отчёте, если оно не будет принято, оно будет отклонено», — таковы были аргументы, чтобы голосовать повторно за уже решённый вопрос.

«Если хотите вернутся и снова переголосовать во втором и третьем чтении, это будет по регламенту, а по-другому — это у нас не прописано. В связи с тем, что другое решение не должно быть, предлагают переголосовать», — сказал ему в ответ Александр Жирков, пояснив, что действует строго по регламенту.

И несмотря на призыв депутат Егора Жиркова «не давить друг на друга» и «сохранить достоинство парламента, который принял решение сознательно», вопрос об утверждении бюджета Якутии-2016 был снова вынесен на голосование. На этот раз депутаты послушно проголосовали за его одобрение в окончательном чтении.

Спикер Николаев пообещал депутатам, что подробный отчёт по инвестиционной программе 2016 года министерство финансов потом пришлёт в комитет по бюджету.

«Мне казалось, что выглядеть более жалким и слабым, чем IV созыв парламента Якутии, невозможно. Но действующий, пятый, доказал, что песня Билана про «я знаю точно, невозможное возможно» — это про них, — прокомментировал такие метания политолог республики Виталий Обедин. — Они уже на каждой сессии переголосовывают «правильно» после волшебного пенделя правительства. И с каждым разом вопросы становятся все менее значимыми. Помните, как начинали? Голосовали против дачи согласия новому прокурору, против предоставления льгот на 9,4 млрд рублей… А теперь уже — по любому чувствительному поводу».

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Как сообщало ИА REGNUM, действительно, ранее уже были прецеденты перемены мнения депутатов регионального парламента. Так, по прямой указке главы региона Егора Борисова парламентарии были вынуждены «переголосовать» по вопросу одобрения кандидатуры прокурора региона, затем о предоставлении льгот дочке «Роснефти».