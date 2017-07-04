Варшава, 4 июля, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский предупредил Киев о том, что Варшава может наложить вето на вступление Украины в Европейский союз, если на Украине продолжится восхваление нациста Степана Бандеры.

spoilt.exile Бандера на здании Киевской городской администрации

По его словам, послание киевским властям «очень четкое».

«С Бандерой в Европу не войдёте», — сказал Ващиковский в интервью газете wSieci.

Он пояснил, что Польша говорит об этом и «громко», и «тихо». Варшава не намерена повторять ошибок 90-х годов, когда у Польши возникли «определенные проблемы» в отношениях с Германией и Литвой из-за статуса польского меньшинства в этих странах.

Ващиковский подтвердил намерение Польши настаивать, чтобы Украина уладила все подобные вопросы «до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве».

Ранее в Луцке (Украина) на пикет с требованием уважать бандеровцев вышли украинские националисты к Генеральному консульству Польши.

В пикетировании здания Генконсульства Польши приняли участие депутаты Луцкого городского совета, националисты из партии «Свобода» и других общественных организаций.

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Они потребовали отозвать генерального консула Польши на Украине Веслава Мазура за его негативное отношение к героизации Бандеры либо принесения генконсулом публичных извинений.

Сегодня, когда Украина прославляет карателей, Польша занимает достаточно жесткую позицию по этому вопросу, требуя признания геноцида поляков в 1943—1944 годах в Волынской резне.