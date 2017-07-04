Москва, 4 июля, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Тариф ОСАГО в РФ в перспективе может стать «свободным», а стоимость страхования будет определяться рынком. Об этом сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью газете «Известия».

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"Сейчас мы обсуждаем возможность сделать стоимость страховки ОСАГО более персонифицированной, то есть привязанной к профилю водителя, — говорит он. — Например, опытные водители старшего возраста будут платить за ОСАГО меньше, чем сейчас».

Также, отметил Швецов, планируется процедуру присвоения портфеля «бонус-малус» пересмотреть, чтобы сделать его более прозрачными для водителей.

«По итогам предлагаемых корректировок коэффициентов изменения среднего тарифа не произойдет», — говорит он.

При этом Швецов добавил, что расчеты производятся с точки зрения конкуренции по различным продуктам. По его словам, ОСАГО является одним из наиболее конкурентных продуктов, потому что много участников рынка, и все жители во всех регионах страны практически имеют возможности приобрести полис у любого страховщика.

«С точки зрения конкуренции это идеальный рынок, а вот с точки зрения тарифа он фиксированный, — говорит первый зампред Банка России. — Я надеюсь, что в перспективе тариф все-таки будет свободным и будет определяться за счет конкуренции самим рынком».