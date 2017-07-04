Астана, 4 июля, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Глава вооруженной сирийской оппозиции Мохаммад Аллуш проигнорировал очередной раунд переговоров в Астане, касающихся урегулирования обстановки в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщают «Известия».

Ken and Nyetta Астана, Казахстан

Абдрахманов пояснил, что в Астану прибыла делегация из девяти представителей вооруженной оппозиции, однако Аллуша среди них нет. Министр добавил, что это обстоятельство — внутреннее дело сирийской оппозиции.

«По моим данным он (Аллуш) не прибыл», — подтвердил он.

Мохаммад Аллуш возглавлял делегацию сирийской оппозиции в трех раундах переговоров в астанинском формате: в январе, феврале и марте 2017 года. Третий раунд переговоров проходил без представителей оппозиции.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков сообщил о прибытии в Астану всех делегаций, задействованных в очередном, пятом по счету раунде межсирийских переговоров, включая представителей сирийской вооруженной оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, итогом прежних переговоров в Астане, организаторами формата которых выступили Россия, Турция и Иран, стало заключение общенационального соглашения по прекращению боевых действий в Сирии.

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