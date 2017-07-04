Москва, 4 июля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении АО «ДИСКИ ЮГ» (торговая сеть «Дикси»). Дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Max071086 Сеть магазинов «Дикси»

На навязывание условий, запрещенных Законом о торговле, и ограничений доступа на товарный рынок пожаловалась компания «Мортадель».

По мнению заместителя руководителя ФАС России Андрея Кашеварова, «навязывание со стороны торговых сетей экономически невыгодных условий договоров поставщикам и производителям, в том числе, услуг, связанных с продвижением товаров, недопустимо».

Первое заседание по делу состоится в конце июля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, «магазины «Дикси» работают в минус. Все продукты на прилавках взяты в кредит у производителей. Вместо того чтобы закрыть кредит — сеть открывает все новые магазины.

По данным на декабрь 2016 года убыток «Дикси» составлял в общей сложности 2 млрд рублей. Эта цифра в настоящее время продолжает расти.

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