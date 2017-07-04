Баку, 4 июля, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Азербайджан, взявший на себя обязательства по сокращению объемов добычи черного золота вместе с другими независимыми нефтепроизводителями и членами ОПЕК, полностью выполнил условия сделки. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Баку совместной комиссии мониторингового комитета ОПЕК о выполнении условий договоренности.

Schmucki Нефть

В пресс-службе министерства энергетики Азербайджана отметили, что комиссия получила данные по поводу нефтедобычи в стране за июнь 2017 года. Согласно этим сведениям, средняя добыча в Азербайджане составляет 793,7 тыс. баррелей в сутки. Из этого объема 738,7 тыс. баррелей — это нефти, еще 55 тыс. баррелей — это конденсат. Этот показатель немного выше по сравнению с маем, однако соответствует договоренностям о сокращении объемов добычи.

Что касается экспорта азербайджанской нефти, то в июне этот показатель был на уровне 624,1 тыс. баррелей в сутки. Экспорт конденсата — еще 55 тыс. баррелей в сутки, нефтепродуктов — 21,4 тыс. баррелей в сутки.

В рамках же сделки «ОПЕК плюс» по нефти Азербайджан брал на себя обязательства о сокращении нефтедобычи на 35 тыс. баррелей в сутки в течение первого полугодия 2017 года. Учитывая вышеприведенные данные, Баку полностью выполнил условия венских договоренностей. Для сравнения в январе нефтепроизводство в Азербайджане составляло 793,9 тыс. баррелей нефти в сутки.

С каждым месяцем этот показатель постепенно уменьшался. Уже в феврале среднесуточная добыча черного золота была на 17,5 тыс. баррелей в сутки меньше (776,4), в марте еще на 43,1 тыс. баррелей в сутки (733,3). В апреле и мае Азербайджан, напротив, стал добывать больше нефти.

30 ноября в Вене на заседании ОПЕК было принято решение о сокращении объемов добычи нефти почти на 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Соглашение вступило в силу с 1 января 2017 года сроком на полгода. А 10 декабря страны еще 11 других нефтепроизводителей, не входящих в картель, присоединились к соглашению ОПЕК. Их доля — почти 600 тыс. баррелей нефти в сутки. Кроме РФ сокращают добычу еще десять стран вне ОПЕК, наиболее существенно — Мексика, Оман и Азербайджан. Причем Азербайджан — одна из тех стран вне картеля, что первой согласилась с необходимостью принятия соглашения членами ОПЕК и государствами, не входящими в картель, об уменьшении объемов добычи нефти.

25 мая 2017 года в Вене члены ОПЕК и не ОПЕК решили пролонгировать сделку до марта 2018 года, чтобы убрать затоваренность рынка и стабилизировать цены на нефть. Глава Минэнерго Азербайджана Натик Алиев подчеркивал еще за месяц до продления сделки, что Баку поддержит такое решение.

Изначально многие эксперты скептически отнеслись к такой идее стабилизации рынка. Одной из главных претензий было то, что проконтролировать условия выполнения странами соглашения практически нереально. Однако 22 января была создана совместная техническая комиссия при мониторинговом комитете, главной целью которого является контроль выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее заявлял, что в настоящее время «все идет по плану». По словам министра, в июле мониторинговый комитет рассмотрит только ход исполнения договоренностей о сокращении добычи нефти.