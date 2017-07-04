Якутск, 4 июля, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Финансовое состояние энергоснабжающих компаний Якутии «Якутскэнерго», «Сахаэнерго» и «Теплоэнергосервис» можно назвать кризисным. Об этом заявил 4 июля на заседании Госсобрания депутат региона, экс-гендиректор «Якутскэнерго» Олег Тарасов. По его словам, задолженность поставщикам энергии достигла уже 3 млрд рублей, ситуацию парламентарий назвал архикритической.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна ЛЭП.

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«Я заявляю, что компания «Якутскэнерго», гарантирующий поставщик электроэнергии в республике, а также дочерние зависимые общества «Сахаэнерго» и «Теплоэнергосервис» находятся сейчас, можно говорить прямо, в финансовом кризисе, — отметил в своём выступлении депутат. — Заморожены инвестиционные программы, не выполняются в полном объёме ремонтные программы, в том числе подготовка к прохождению весенне-осенне-зимнего периода 2017−2018 годов… Связано это, прежде всего, с невыполнением обязательств правительством республики по выплатам финансовых средств».

По словам Олега Тарасова, задолженность сейчас составляет порядка 3 млрд. Парламентарий поинтересовался у министра финансов региона Валерия Жондорова, когда правительство будет платить по долгам предприятиям ЖКХ и энергетики?

«Этот вопрос касается абсолютно всех, потому что зиму никто не отменяет. Когда правительство приступит к расчётам с ГУП ЖКХ, ТЭС, «Сахаэнерго» и «Якутскэнерго»? Выплата зарплаты по холдингу находится под угрозой срыва», — констатировал депутат.

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Отвечая на вопрос, Валерий Жондоров объяснял, что основная часть из 16,7 млрд субсидий, предусмотренных на 2017 год в качестве компенсаций предприятиям коммунального комплекса, недополучающим средства из-за предоставления льгот населению, направляется ГУП «ЖКХ», но скоро дойдёт очередь и до энергокомпаний.

«Мы знаем эту проблему, энергетики ждали, — пояснил министр. — Мы думаем, что в июле-августе эта ситуация изменится, и будем рассчитываться».

Олег Тарасов заявил, что не удовлетворён ответом, так как такое обещание от Валерия Жондорова слышит уже не первый раз.

«Те же самые решения у нас были в январе, феврале, а воз и ныне там. Подрядчики уже встают, поскольку приобретение топлива, материалов невозможно. Кредитованием финансовые структуры не занимаются. Ситуация архикритическая. И я слышу эти заявления о том, что мы уже буквально начнём рассчитываться, уже третий или четвёртый раз», — сказал парламентарий.

Депутат Владимир Леонидов, в свою очередь, пытался выяснить у председателя региональной Счётной палаты, почему образовались эти 3 млрд рублей долга, но не получил ответа. Глава ведомства, уполномоченного осуществлять надзор за расходованием средств, предложил парламентарию обратиться в министерство финансов. Владимир Леонидов счёл, что это бесполезно, так как «министр говорит всегда: этот вопрос решается, рассматривается, мы это в прогнозе видим, в программе есть, а потом будем решать, когда появятся деньги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат республики Гаврил Парахин сообщал, что государство в лице ГУП «ЖКХ» несвоевременно рассчитывается и с подрядчиками, доставляющими грузы в отдалённые населённые пункты республики в рамках северного завоза.

«Ситуация такая: предпринимателей филиал ГУП «ЖКХ» просит завезти грузы, пообещав деньги потом. Они завозят, потом просят ещё раз привезти и ещё с деньгами подождать — они соглашаются. Потом дают небольшой аванс и обещают всю сумму только после следующего рейса и так далее. В итоге предприниматель, фактически не получая денег, вынужден обслуживать свой транспорт и рисковать жизнью, доставляя грузы в сложных условиях, а потому люди обозлённые», — объяснял депутат.