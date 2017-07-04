Грозный, 4 июля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Комментариев по поводу сведений, изложенных в материале издания «Кавказ.Реалии», Сбербанк не дает до окончания проверки, пишут «Известия».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Согласно информации журналистов, в середине июня Магомед Даудов потребовал от Джабраилова 30 млн рублей. В случае отказа дать требуемую сумму главе отделения Сбербанка в Чечне пообещали, что против него будет возбуждено уголовное дело по подозрению в пособничестве боевикам.

Требование денег происходило, как утверждают «Кавказ.Реалии», в кабинете первого заместителя председателя правительства Чечни Якуба Закриева в бизнес-центре на 4 этаже здания «Грозный-Сити». При разговоре, по данным издания, присутствовали заместитель министра МВД по Чечне Апти Алаудинов и прокурор Чечни Шарпуди Абдул-Кадыров.

Джабраилов отказался платить деньги и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск.

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Отметим, информация о вымогательстве взятки появилась в СМИ утром 3 июля, а уже к вечеру этого дня следственное управление МВД по Чеченской Республике объявило в розыск Джабраилова по подозрению в причастности к мошеннической схеме по незаконному обналичиванию денежных средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, главу отделения Сбербанка в Чечне подозревают, что он является организатором создания фирм-однодневок, через которые было обналичено более 1 млрд рублей. Ущерб государству составил более 298 млн рублей. По данным МВД, сам Джабраилов скрылся за рубежом.