Москва, 4 июля, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Число граждан Российской Федерации, не желающих переезжать в другую страну, достигло 89%. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения [ВЦИОМ].

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Нас и здесь неплохо кормят!

10% респондентов заявили, что хотели бы переехать в другую страну на постоянное место жительства (ПМЖ). По сравнению с 2015 годом количество желающих уехать из страны снизилось на 3%. Ответить на этот вопрос затруднился лишь 1% респондентов.

«Если в 2015 г. о желании уехать за рубеж говорили 13%, то в 2016 г. — 10% россиян», — говорится в сообщении.

Опрос, в котором участвовало 1800 человек из разных регионов страны, проводился с 20 по 22 июня.