Тегеран, 4 июля, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Сделка последовала за Меморандумом о понимании, подписанным Национальной нефтяной компанией Ирана и консорциумом, состоящим из китайской CNPC, французской Total и иранской Petropars в ноябре 2016 года. Меморандум очерчивает планы развития иранского газового месторождение Южный Парс (SP11).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

На церемонии подписания, которая состоялась 3 июля, присутствовали иранский министр нефти Биджан Намдар Зангане, генеральный директор Total Патрик Пуянне и представитель CNPC Люй Гунсюнь.

По словам Загане, контракт о разработке газового месторождения оценивается в $4,8 млрд. Контракт будет осуществляться в два этапа общей продолжительностью в 20 лет.

На каждый этап будет выделено $2,4 млрд иностранного финансирования проекта, заявил министр, добавив, что Total будет заниматься разработкой проекта SP11 с долей 50,1%. При этом 30% участия будет принимать CNPC и 19,9% — Petropars.

Министр также подчеркнул, что Иран ожидает выйти на добывающие мощности в 56 млн кубометров газа в день.

Напомним, что Северное/Южный Парс является сверхгигантским и крупнейшим в мире нефтегазовым месторождением в акватории Персидского залива, которое поделено между Ираном (Южный Парс) и Катаром (Северное). Совокупные запасы месторождения оцениваются в размере 28 трлн кубометров газа и 7 млрд тонн нефти. Добыча природного газа на Южном Парсе в 2016 году составила 40 млрд кубометров.