Москва, 4 июля, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Уничтожение памятников солдатам Красной Армии в Польше — это провокация и плевок в лицо России. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил писатель, председатель партии «Великое Отечество» Николай Стариков.

Polska-kaliningrad.ru Снос Советского памятника. Польша

«Уничтожение памятников русским солдатам — это оскорбление России, оскорбление русского солдата, оскорбление памяти ветеранов, оскорбление каждого гражданина России, — уверен писатель. — Что за необходимость в сносе этих памятников? Они им там мешают ездить, картошку собирать, ещё что-то? Никакой надобности острой нет. Это провокация, это плевок в лицо России».

По мнению председателя партии «Великое Отечество», со стороны государства должны быть введены экономические санкции против Польши. Вместе с тем Николай Стариков предложил запустить акцию «Помнишь деда, не покупай польское».

«Мы сейчас живём в мировой рыночной экономике, вот давайте буржуев бить по самому больному месту — по кошельку. Такая позиция жёсткая должна быть у нашего государства, у нашего гражданского общества», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в закон, облегчающий снос памятников воинам Красной армии, погибшим в боях по освобождению Польши от немецко-фашистских захватчиков, были приняты Сеймом Польши 22 июня. О своём несогласии с решением польских властей заявили парламенты РФ и Израиля, которые готовят совместное заявление.