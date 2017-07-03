Рим, 4 июля, 2017, 00:05 — ИА Регнум.

Нино Спирли, сценарист, писатель, блогер написал на страницах Il Giornale символическое письмо, адресованное президенту России, в котором просит захватить Италию и покончить с абсурдом и хаосом, царящим в стране.

Лукас Кранах Старший. Аллегория о Законе и Благодати (фрагмент). 1529

«Окажи нам святую любезность, дорогой президент Путин, пошли нам пару десятков тысяч казаков в Италию. Остался только ты — серьезная, надежная помощь против этой сумасшедшей антиитальянской Европы», — пишет автор послания. Спирли просит помочь Путина в борьбе против «правителей дегенератов», против «политических буратино», «высокомерных головешек, набитых чертополохом, жадно поедающих хот-доги из свинины и кебаб из баранины», «против этих одежд цвета белой крови, которые болтают с балконов и амвонов, против поддельных добра и истины».

Автор просит у президента России найти пять минут времени и прислать флот или подводную лодку, или самолеты Туполева с грузом, или просто грузовики … «На твое усмотрение».

«Тебе, к счастью, не занимать опыта и изобретательности. И я, прости господи, забывая тот груз, который ложится на мое сердце, пытаюсь обратиться за помощью к (бывшему) коммунисту, я думаю, в конце концов, что лучше ты, чем этот мусор вокруг нас!» — пишет Спирли.

Основная проблема, по мнению автора, касается вопроса мигрантов и неумения правящих лидеров решить ее в течение нескольких лет. «Если сможешь сделать это быстро, без того, чтобы прошли эти драматичные дни спокойного моря и благоприятной погоды, мы бы только приветствовали твое вмешательство. Так, осенью, мы бы уже избавились от тех, кто в последние года высадился на наших берегах, в наших портах, кто разбрелся по всей нашей стране, оккупируя и писая на все тротуары Италии; мы бы уже закрыли тысячи подпольных мечетей, построенных такими же незаконными и подпольными имамами; мы бы очистили наши города от воров, которые свободно гуляют по всему полуострову, между туристическими центрами и деревнями, где остались одни пенсионеры; мы бы уже обрезали язык тем проповедникам, которые привыкли пустословить якобы во имя Христа».

Как сообщает автор, ветер в Италии изменился. Итальянцы начинают просыпаться и понимать, что нужно «раздавать пинки тем, кто все эти годы удобно сидел в кресле». И помощь со стороны России могла бы стать «инъекцией оптимизма».