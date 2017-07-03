Вашингтон, 3 июля, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Американский космический грузовой корабль Dragon благополучно вернулся с орбиты на Землю, сообщается в официальном аккаунте компании SpaceX в Twitter.

NASA Грузовой корабль Dragon

Космический грузовик, ранее успешно отстыковавшийся от Международной космической станции, в штатном режиме приводнился в одном из районов Тихого океане. Dragon вернулся с орбиты с 1,9 тонны груза, содержащего результаты орбитальных научных и технологических экспериментов и разработок.

Отмечается, что этот корабль впервые совершил повторный рейс на МКС. Грузовик пристыковался к орбитальной станции ещё 5 июня, доставив на её борт около трёх тонн различных грузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня корабль Dragon был запущен к МКС с помощью ракеты Falcon 9. Это был второй рейс на станцию для этого аппарата. В первый раз основная конструкция капсулы участвовала в полете на МКС в сентябре 2014 г, проведя там 34 дня.