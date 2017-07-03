Новосибирск, 3 июля, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с новосибирскими дольщиками в том, что вопрос с договорами о долевом участии непростой и сегодня является актуальным не только для самих дольщиков, но и для власти. А также напомнил министру строительства Новосибирской области Сергею Боярскому, что люди ждут ответов на конкретные вопросы по определённым проблемным объектам, а не обобщённые цифры. Об этом Володин заявил во время парламентских слушаний на тему «Формирование эффективных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства» 3 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

На слушаниях выступил представитель обманутых дольщиков Новосибирска, который рассказал, что на сегодняшний день в городе насчитывается 90 проблемных объектов. И по мнению самих дольщиков, работа с этими объектами не ведётся.

«Региональная власть не контролирует, а наоборот делает всё для того, чтобы эти массовые схемы заключения предварительных договоров долевого участия и продажа квартир через генеральных подрядчиков происходила. То есть получается, что выделяются многомиллионные средства, а проблема не решается. Я привёз из Новосибирска документы только трёх из 90 жилых комплексов, где у нас есть проблемы: это ЖК «Зыряновский», который десять лет находится в 10% стадии готовности; ЖК «Олимпийской славы», который тоже нужно достраивать; и так нашумевший в Новосибирске долгострой ЖК «Тульский». 5 июня мы выходили на голодовку. Мы просили мэрию и Минстрой нам помочь, но никто нам не помогает. Мы считаем, что к решению проблем, с которыми местная власть справиться не в состоянии, должна подключиться федеральная власть. Мы говорим о каких-то финансовых поддержках, о каких-то проблемах, но нужно вообще тогда ставить вопрос: а нужен ли нам этот договор долевого участия? Почему всю ответственность мы перенесли на плечи граждан, когда люди вкладывают свои средства и сбережения. Может быть пойти по другому пути? У нас еть конкретное предложение и хотели попросить помощи», — сказал во время своего выступления представитель новосибирских обманутых дольщиков.

На что председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил, что вопрос о необходимости договора о долевом строительстве — тема крайне актуальная.

«Мы тоже рассуждаем на этот счет. Сама система не совершенна. Поэтому мы ищем оптимальную модель, которая позволила бы защитить права дольщиков. Застройщики взяли на себя функцию финансового института. А это уже другие и профессиональные качества должны быть, и другие требования. Эта тема актуальна и для нас, хотя мы понимаем сейчас, решая задачу создания фонда и реализуя норму уже предлагаемого закона, мы не отменяем само это понятие, но в перспективе возможно к этому вернемся», — отметил Володин.

Сергей Боярский в своём ответном слове заявил, что город Новосибирск и Новосибирская область регулярно сдают более 2 млн кв. м жилья, но проблема обманутых дольщиков действительно стоит достаточно остро.

«В течение последних пяти лет введено в эксплуатацию порядка 70 объектов, общий объём граждан, которым оказана помощь, около 6 тысяч. Что касается конкретной ситуации, о которой говорит уважаемый человек, то речь идет о достройке жилого комплекса по улице Тульской. К сожалению, эта группа дольщиков привлекала деньги не по договорам долевого участия, а через субподрядные организации в виде предварительных договоров. Это норма абсолютно не зарегламентирована в сегодняшнем федеральном законодательстве. Тем не менее, мы имеем механизм разрешения этой ситуации. Решение было предложено, подписано соглашение с группой дольщиков. Но, к сожалению, человек, который тут присутствует, отказался подписать это соглашение. В настоящий момент по данному вопросу ведется нормальная системная работа», — сказал Боярский, подчеркнув, что на прошлой неделе состоялось подписание документов о реализации масштабного инвестиционного проекта, при реализации которого 60 млн рублей будет инвестировано в достройку проблемного объекта на улице Тульской.

На просьбу Вячеслава Володина конкретизировать ответ относительно заданного вопроса по указанному проблемному объекту, министр строительства Новосибирской области сказал, что в Новосибирской области есть предложение по формированию резервного фонда в размере 2,5% от тех проектов, которые реализуются на территориях, предоставляемых в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

«И будет реализован перечень всех дольщиков. Они после прохождения процедур, связанных с оценкой: являются ли они обманутыми дольщиками или нет, в рамках уголовного дела, которое возбуждено по данному конкретному застройщику, либо подтверждают свои права, либо не подтверждают. Мы ставим их в реестр и реализуем их право путем предоставления квартир из этого формируемого фонда», — указал Боярский.

А министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень добавил, что недавно решением правительственной комиссии Новосибирской области дополнительно было выделено через механизм АИЖК 300 га земли из федеральных объемов, «в том числе и на эти цели, на то, чтобы закрывать эти вопросы».

История вопроса

Отметим, что более 30 дольщиков указанного проблемного объекта (по адресу ул. Тульская в Новосибирске) 5 июня выходили на голодовку. Причиной тому стала многолетняя стройка объекта и схемы, из-за которых оплатившие квартиры в строящемся доме люди даже не смогли получить договор долевого участия и остаются с предварительными договорами. Ситуация, на самом деле, запутанная. Стройка началась еще в 2004 году и с тех пор многие из тех, кто принимал решения либо покинули свои посты, либо сменили место работы, либо и вовсе проходят сейчас в рамках уголовного дела по этому же объекту. Муниципальные власти летоисчисление проблемы по объекту на Тульской ведут с 2011 года.

«Из истории вопроса: реализация соглашения от 12 ноября 2011 года по проблемным объектам ул. Тульская была одобрена губернатором Новосибирской области (на тот момент — Василий Юрченко), мэром Новосибирска (на тот момент — Владимир Городецкий), директором ООО «Баутехник-Т» (Сергей Панасенко), председателем ЖСК «Свой дом» (Сергей Анисимов). Это произошло после остановки строительства первого этапа жилого дома, и на тот момент с инициативной группой был согласован план мероприятий по завершению строительства. Однако в дальнейшем появилась новая группа лиц, предъявляющих претензии на площади в жилых домах № 80 и № 82», — говорится в ответе мэрии Новосибирска.

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Власти также неустанно повторяют, людям с предварительными договорами получить договоры долевого участия в принципе невозможно, так как люди изначально заключили именно предварительные договоры. И предлагают им «вступить в рамках дела о банкротстве генподрядчика в реестр требований о передаче жилых помещений либо в реестр кредиторов, предоставив суду имеющиеся документы на свои квартиры, а также в рамках возбужденного уголовного дела быть признанными пострадавшими. А после завершения формирования указанного реестра образовать жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив, определив общий объем требований».

Что установила прокуратура

Прокуратура города еще в апреле 2017 года проверила соблюдение законодательства в сфере долевого строительства жилых домов по ул. Тульской. И в результате проверки были установлены факты, «свидетельствующие о совершении мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом граждан путем злоупотребления доверием при привлечении денежных средств на строительство многоквартирных домов». Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Что дала голодовка

За четыре дня голодовки несколько человек были госпитализированы, многим потребовалась медицинская помощь. 7 июня в администрации Кировского района Новосибирска прошло собрание участников строительства дома по ул. Тульская, 82, имеющих на руках вместо договоров долевого участия предварительные договоры с подрядчиком. Было решено создать рабочую группу с участием участников строительства, которая в дальнейшем должна согласовать детали реализации схемы, предложенной мэрией и Минстроем области. 8 июня обманутые дольщики завершили голодовку в центре Новосибирска, но оставили за собой право её продолжить.

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