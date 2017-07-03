Донецк, 3 июля, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Министерство экономического развития ДНР создало информационный портал, на котором презентовало инвестиционные проекты и аналитическую информацию об экономической ситуации в республике. Как сообщает 3 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила и.о. министра экономического развития ДНР Виктория Романюк.

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«Инвестиционная политика подразумевает не только приток иностранных инвестиций. Также это и приток инвестиций от жителей, которые живут в нашей республике. Идея создания инвестиционного портала появилась после того, как мы посетили экономический форум в Оренбурге, где очень многие подходили и спрашивали: «Где на одном источнике можно посмотреть, что такое ДНР? Что у вас там сейчас осталось, какие предприятия, куда можно поехать, в какие города?», — рассказала Романюк.

Она сообщила, что портал содержит полезную информацию для бизнесменов и инвесторов.

«В течение полугода силами министерства мы воплотили эту идею в реальность. Такой портал есть в любой стране… Сегодня сайт пользуется огромной популярностью, уже многие знают о нем извне… Портал представляет ДНР. Там есть отдельная вкладка «Что такое республика»… Там размещена информация по всем отраслям народного хозяйства. Это и машиностроение, и металлургия, и угольная промышленность, и пищевая, и природно-заповедный фонд, которым мы обладаем. Есть краткое пособие, как заняться предпринимательством. Есть инструкции, руководства и законодательные акты», — сказала Романюк.

По ее словам, в будущем ДНР презентует крупные инвестиционные проекты, после разработки инвестиционного законодательства.

«Есть краткое руководство для инвесторов, если кто-то захочет войти, чтобы совместно развивать крупные инвестиционные проекты. Дальше идут инвестиционные площадки, инвестиционные предложения, которые мы делали вместе с городами и районами. Они стоят на третьем месте по запросам. Там представлены объекты и площадки, которые не обязательно должны быть замечены внешними инвесторами. Они могут заинтересовать внутренних инвесторов, которые у нас есть в республике… Дальше будем наполнять сайт большими промышленными площадками, когда у нас будет разработано инвестиционное законодательство», — добавила Романюк.

При этом на портале отображены инвестиционные предложения по городам и районам.

«Самым привлекательным оказался аналитический раздел, в котором размещены три таблицы с товарами народного потребления местного и импортного потребления. И, анализируя динамику, можно констатировать, что доля товаров отечественного производства значительно возросла. Так, товаров нашего производства было 5%, потом 20%. Наши предприятия начали смотреть, что у нас производится в полном объеме, ведь перепроизводство никогда не приносит прибыли, а что является свободной нишей. Сейчас бытовая химия очень активно занимает позиции рейтинга. Также это касается нашей легкой промышленности… Кто-то докупает производственные линии, чтобы производить то, что импортируется. Здесь есть свободная ниша, которую можно занимать, которая может приносить прибыль», — заверила Романюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Романюк заявила, что экономика ДНР производит продукцию, которая пользуется спросом как на внутреннем рынке, так в Российской Федерации.

«Наши предприятия начали производить продукцию, которая необходима Российской Федерации, и вышли на ее рынки. Три года для некоторых производств, в частности для машиностроителей, это очень маленький срок (для восстановления производства и выхода на новый рынок — прим. ИА REGNUM ). Несмотря на это есть положительные результаты. Это и интеграция в крымское пространство, и создание интеграционного комитета», — сказала Романюк.

По ее словам, бизнес ДНР смог переориентироваться как на российский рынок, так и на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. «Несмотря на экономическую блокаду со стороны Украины и политические меры Киева против наших граждан и предприятий, бизнесмены республики смогли сделать почти невозможное — переориентироваться. Они начали производить и выращивать то, что ранее завозилось в Донбасс», — уточнила она.