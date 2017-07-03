Санкт-Петербург, 3 июля, 2017, 16:46 — ИА Регнум. По словам вице-адмирала Бурсука, в ГПВ 2018—2025 заложены опытно-конструкторские работы по созданию в России атомных подводных лодок пятого поколения, проект которых получил условное наименование «Хаска».

Hisutton.com «Хаски» — перспективный проект АПЛ 5-го поколения

Виктор Бурсук пояснил, что характеристики этих субмарин пока засекречены, но показатели существующих подводных лодок они будут существенно превосходить. В частности их скрытность будет улучшена минимум в два раза.

Кроме того, уже заявлено, что новая АПЛ будет проектироваться как многоцелевая.

Как сообщало, новые российские боевые корабли могут быть оснащены атомными реакторами типа РИТМ-200, которые должны пройти эксплуатационную проверку на новом ледоколе «Арктика», спущенном на воду в Петербурге летом 2016 года.