Москва, 3 июля, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Николай Будуев сообщил, что сейчас те поправки, которые были подготовлены Правительством РФ, не учитывают рекомендаций, принятых по итогам голосования по «лесной амнистии» в первом чтении.

(сс) Лобачев Владимир Логотип Общероссийского народного фронта (ОНФ)

«Мы считаем, что в случае принятия «лесной амнистии» без поправок экспертов Общероссийского народного фронта, будут потеряны десятки миллионов гектаров особо ценных лесов. Безусловно, необходимо соблюдать неотъемлемые права граждан на собственность, но при этом нельзя забывать и о конституционном праве каждого на благоприятную окружающую среду. В первую очередь, мы считаем, что «лесная амнистия» не должна распространяться на участки особо охраняемых природных территорий (в том числе национальных парков), водоохранных зон, защитных лесов и «зеленых щитов». Пока что, без наших поправок, в нынешнем виде данного законопроекта такие риски остаются», — отметил Николай Будуев.

Кроме того, по его словам, чтобы пресечь возможные риски злоупотреблением «лесной амнистии» со стороны недобросовестных собственников, необходимо ограничить ее распространение на те лесные участки, которые были выделены гражданам до 10 августа 2008 года.

«В законопроекте должны быть четко прописаны правила компенсационного лесовосстановления после того, как участок на землях лесного фонда будет отдан собственнику. При выбывании участка из состава лесного фонда в качестве компенсации к нему должен быть присоединен равнозначный участок, выделенный из состава иной категории земель, с обязательным проведением общественных слушаний. Граждане, которые не успели начать хозяйственную деятельность на своих участках, находящихся в составе лесного фонда, должны получить участки аналогичной площади на землях подходящей категории», — отметил депутат.

Николай Будуев добавил, что «лесная амнистия» должна распространяться только на участки, размер которых не превышает установленной в регионе РФ максимальной площади, в зависимости от разрешенного вида использования, что до сих пор не учтено в поправках, подготовленных ко второму чтению Правительством РФ.

«По «лесной амнистии» должны быть амнистированы небольшие участки размером около 6 соток, а не хозяева обширных гольф-полей. Все свои замечания мы направили в профильные комитеты и надеемся, что они обязательно будут отражены в тексте законопроекта о «лесной амнистии» ко второму чтению», — резюмировал парламентарий.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров», более известный как «лесная амнистия», был принят в первом чтении 24 мая 2017 года. Закон призван легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов. Представители Народного фронта выступали за внесение в законопроект принципиальных изменений, и по итогам рассмотрения документа было принято постановление о его доработке ко второму чтению с учетом обозначенных замечаний и предложений.