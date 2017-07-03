Москва, 16 октября, 2015, 15:01 — ИА Регнум. Однако такая угроза для жителей России все же представляется более существенной, чем в 1990 году (13%). «Индекс военной угрозы в сентябре 2015 года составил 5 пунктов, в 1990 году — 44 пункта. Потенциальным агрессором в наши дни называли в первую очередь США (53%) — с 19% в 1990 году, тогда как Германию, считавшуюся главным врагом 25 лет назад (23%), сегодня к возможным противникам не отнес ни один из опрошенных», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Вставайте люди русские. Цитата из х/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев. 1938. СССР

По данным социологов, оценки боеспособности Вооруженных сил страны со времен перестройки изменились кардинально. В 1990 году 34% считали, что Советская армия отстает от лучших армий мира (в 2015 году так считают только 12%), а 15% говорили, что ее боеспособность на очень низком уровне (в 2015 году — 3%).

Сегодня 32% называют Российскую армию самой эффективной и боеспособной в мире (в 1990 году с ними соглашались лишь 5%), а 49% уверены, что она стоит в ряду лучших (в 1990 году — 21%). За 25 лет индекс боеспособности армии вырос с — 23 до 66 пунктов.

При этом расходы на содержание армии 25 лет назад половина опрошенных (50%) считала завышенными, сегодня так же думает более трети россиян (35%), а 52% не разделяют данной точки зрения.

В сообщении поясняется, индекс боеспособности показывает, насколько высоко россияне оценивают боеспособность Российской армии. Чем выше значение индекса, тем более высоко россияне оценивают боеспособность армии. Индекс измеряется в пунктах в пределах от — 100 до 100.

Индекс военной угрозы показывает субъективное мнение россиян о вероятных внешних военных угрозах РФ. Чем выше уровень индекса, тем более россияне уверены в реальности военной угрозы. Значение индекса может колебаться в диапазоне от — 100 до 100 пунктов.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 10−11 октября текущего года. Опрошено 1,6 тысячи человек в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.