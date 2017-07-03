Луганск, 3 июля, 2017, 16:42 — ИА Регнум. По его словам, военнослужащие частной военной компании из Польши дислоцируются в селе Камышино, недалеко от Станицы Луганской. Солдаты говорят на польском, также в пункте их дислокации зафиксирован польский флаг.

Dimoc.mil Танк Т-62

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Там же располагаются не менее 30 танков Т-62, замаскированных в близлежащем лесном массиве. Помимо этого, около 30 человек из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) охраняют автомобильный мост через реку Северный Донец.

«Задача [украинских националистов] — охрана моста и организация контроля за проходящей техникой», — отметил Марочко.

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Напомним, ранее военнослужащие ЛНР уже неоднократно фиксировали иностранных наемников на стороне ВСУ, в том числе из Польши, Грузии, арабских стран, США, а также военнослужащих в форме НАТО.